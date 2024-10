Técnico regional morre após erro no rebreather

A morte de um mergulhador com rebreather do Reino Unido na costa sul de Devon em maio foi resultado de "erro do usuário", concluiu um inquérito.

Neil Barker, 72, um gerente de qualidade aposentado, era originalmente de Edimburgo, mas morava com sua esposa em Chelmsford, Essex. Um membro ativo do Chelmsford Scuba Diving Club, ele foi, desde 2022, também treinador regional do Leste para o Clube Sub Aqua Britânico.

A sua morte foi objecto de uma breve audiência perante o legista Philip Spinney no Tribunal do Legista de Exeter, a 18 de Outubro, conforme relatado por Devon ao vivo.

Barker estava mergulhando na costa perto de Bigbury-on-Sea, a leste de Plymouth, em 31 de maio, e foi visto emergindo, mas depois afundando novamente, e teve que ser recuperado para o barco de mergulho. RNLI respondeu a uma chamada de emergência e o mergulhador foi levado ao Hospital Derriford de Plymouth, onde foi declarado morto.

A causa da morte foi dada como afogamento, mas o legista declarou que, com muito pouco gás diluente em seu sistema de rebreather de circuito fechado para facilitar a flutuabilidade e a respiração, a morte de Barker foi resultado de erro do usuário.

“Aqueles que conheceram Neil saberão que ele era um homem de família dedicado e apaixonado por mergulho”, declarou a BSAC após a morte de Barker. “Ele era um voluntário comprometido da BSAC tanto para seu clube quanto em nível nacional como treinador regional. Sua presença fará muita falta.”

