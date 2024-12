Condenado: Homem por trás de esquema de tráfico de drogas que matou mergulhador do CCR

James Blake 'Jimmy' Blee, o homem por trás do plano de contrabando de cocaína que levou um mergulhador brasileiro a morrer e outro a fugir para a Austrália em 2022, foi preso por uma pena máxima de 11 anos e três meses.

A sentença foi proferida em 26 de novembro, depois que Blee se declarou culpado de importação ilegal de cocaína e contrabando de dois mergulhadores brasileiros para o país. Blee, 64, um ex-operador de turismo de superiates de Queensland, estava comparecendo perante o juiz Troy Anderson no Tribunal Distrital de Nova Gales do Sul, o maior tribunal de primeira instância da Austrália.

Os entorpecentes foram importados no casco de um graneleiro que atracado no porto de Newcastle em maio de 2022, conforme relatado na época em Divernet.

Blee, de Cairns, providenciou que os mergulhadores brasileiros Bruno Borges-Martins, 31, e Jhoni Fernandes Da Silva, 32, fossem contrabandeados para Darwin, no Território do Norte da Austrália, de barco, vindos da Indonésia, antes de serem levados para o sul, até Newcastle.

A partir da esquerda: Bruno Borges-Martins, Jhoni Fernandes Da Silva e Jimmy Blee

Blee, ele próprio um mergulhador, havia comprado equipamento de mergulho no valor de Aus$ 12,000 (£ 6,140), incluindo um rebreather de circuito fechado para os homens, antes de perceber que eles não eram treinados para usá-lo, foi dito ao tribunal. Blee os havia treinado ele mesmo em duas ocasiões distintas em Warners Bay e Swansea, foi declarado pela imprensa nacional relatando os procedimentos do tribunal.

Em 19 de maio, Blee levou os homens para Newcastle para que pudessem recuperar as drogas. Um pacote foi recuperado, mas a polícia mais tarde encontrou um segundo pacote, contendo 42 tijolos de 1 kg de cocaína, jogados no porto junto com o corpo de Borges-Martins.

Da Silva foi visto em câmeras de CFTV, mas nunca foi rastreado – acredita-se que ele possa ter fugido com parte da cocaína. Blee foi pego mais tarde enquanto tentava escapar para Cingapura.

O juiz observou que a morte do mergulhador não poderia ser atribuída a Blee. Ele também deixou claro que Blee não havia obtido as drogas ou as escondido no navio, mas havia sido contratado para extraí-las, pelo qual ele esperava receber AUS$ 300,000 (£ 151,000). O plano havia sido sugerido a ele na Indonésia, onde grande parte de seu trabalho de iatismo era realizado.

Um policial com um tijolo de cocaína recuperada (Força Policial de NSW)

Segundo o juiz, o plano “nefasto” de Blee foi motivado menos pela ganância do que pelo desejo de salvar um negócio que havia sido severamente afetado pela pandemia de Covid.

A sentença por importação de drogas inclui um período sem liberdade condicional de sete anos e três meses, mas com o tempo já cumprido, Blee poderá solicitar liberdade condicional até novembro de 2029. A sentença inclui uma pena máxima de 12 meses de prisão por tráfico de pessoas.

O filho de Blee, James Lake-Kusviandy Blee, 23, está em liberdade sob fiança aguardando julgamento após se declarar inocente de uma acusação de ajudar e encorajar seu pai na importação de drogas e de outra de lidar com mais de US$ 100,000 provenientes de lucros do crime.

