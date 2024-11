Tigre morde cabeça de mergulhador no Shark Tank das Maldivas

Um mergulhador chinês usando um capuz colorido e brilhante teria sido mordido na parte de trás da cabeça por um tubarão-tigre em um local de mergulho popular nas Maldivas.

O mergulhador teria precisado de mais de 40 pontos no ferimento, mas seu estado de saúde é desconhecido.

O incidente ocorreu em 15 de novembro no local conhecido como Shark Tank na ilha recuperada de Hulhumale, perto da capital Male. O grupo de turistas não estava mergulhando com um dos centros de mergulho locais que oferecem mergulho no local, e acredita-se que tenha chegado em uma lancha da ilha turística de Maafushi, no Atol de Kaafu, ao sul.

Os guias teriam usado iscas para ajudar a atrair tubarões. A alimentação de tubarões é ilegal no Maldivas, e ignorar essa restrição resultou em vários incidentes de mergulhadores sendo mordidos.

Tigre, touro, rotador e outros tubarões e raias visitam Shark Tank (Daniel Brinckmann)

O mergulhador usava um capacete de neoprene laranja em formato de peixe 'Nemo', que poderia ter confundido o tubarão na confusão que pode ocorrer quando a isca está na água.

Elasmobrânquios costumam visitar o local para se alimentar. O Shark Tank fica do outro lado de um muro onde os liveaboards ancoram e as equipes dos barcos de pesca evisceram suas capturas antes do processamento. Devido à proximidade com a capital, também há uma quantidade considerável de tráfego de barcos.

O local se tornou popular entre os mergulhadores nos últimos anos, mas é relatado que representa riscos devido ao número de operadores que trabalham com suas próprias regras lá. Dizem que certos barcos estão até usando o local para mergulhos de check-out, embora vários operadores maiores tenham descartado levar hóspedes para lá por motivos de segurança.

“As condições eram terríveis quando mergulhei no local”, disse o fotojornalista Daniel Brinckmann, que tirou as fotos aqui. Divernet. “Você pode ver o lixo do atum afundando direto da superfície, com os trabalhadores jogando-o na água, criando efetivamente um vórtice de iscas.

“Se os mergulhadores chegarem muito perto ou não prestarem atenção e ficarem longe da corrente, eles podem facilmente acabar em apuros.”

Até 200 arraias podem ser vistas no local (Daniel Brinckmann)

“Ao entrar na água, você é imediatamente recebido por muitos grandes tubarões-rotadores que surgem do fundo, esperando ansiosamente para serem alimentados”, disse outro mergulhador familiarizado com o local. Divernet. “No ano passado, havia mais de 50 arraias-chicote-rosadas, mas elas parecem ter se mudado.

“Você então se depara com várias outras espécies de arraias e, uma vez perto do fundo, tubarões-guitarra e tubarões-touro estão frequentemente presentes. O destaque é a observação de um grande tubarão-martelo e/ou tubarão-tigre.

“Este não é um mergulho para os inexperientes – e certamente não é um mergulho de verificação.”

