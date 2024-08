Processo Titan: Rush se via como o 'gênio independente' do mergulho profundo

O mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet fez mais mergulhos no Titânico do que qualquer outro humano, tantos que ele era conhecido como “Sr. Titanic”.

Então, quando ele e outros quatro tripulantes morreram a bordo do navio experimental Titan submersível no ano passado, houve alguma surpresa que, com seu nível de experiência, ele tivesse se comprometido a atuar como navegador na viagem turística da OceanGate até os destroços profundos.

Agora, a família Nargeolet alega que a OceanGate e o seu falecido fundador e CEO, Richard Stockton Rush, que pilotava o navio de fibra de carbono quando este desapareceu em 18 de junho de 2023, enganaram deliberadamente o antigo comandante naval, fazendo-o acreditar que Titan era mais seguro do que era.

Afirmam também que, ao contrário de relatos anteriores de que os ocupantes nada sabiam quando Titan implodiram, teriam de facto sido avisados ​​previamente do perigo iminente e teriam sofrido “angústia mental” nos seus últimos momentos.

A família lançou agora um processo de homicídio culposo de US$ 50 milhões contra Rush, OceanGate e outras entidades envolvidas no desenvolvimento Titan, solicitando que as circunstâncias do incidente fatal sejam consideradas perante um júri.

Titan perdeu contato com seu navio de apoio duas horas depois de deixar a superfície, e um ataque em águas profundas altamente divulgado missão de busca e salvamento continuou por quatro dias antes que os destroços fossem encontrados a menos de 300 metros de distância. Titânicoproa, a uma profundidade de 3.8 km.

No processo, a família alega que Rush parecia orgulhar-se de desrespeitar os padrões da indústria, cultivando ativamente uma imagem de si mesmo “como um 'gênio independente' do mundo do mergulho em alto mar”.

No passado, ele criticou a legislação de segurança dos navios de passageiros dos EUA porque “priorizava desnecessariamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação comercial”.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da Titan submersível – cúpula de titânio, casco de fibra de carbono (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech vídeo-game controller to pilot Titan. Os “sistemas eletrônicos modernos e contemporâneos sem fio” usados, ao contrário de qualquer submersível anterior, dependiam da fonte de energia permanecer ininterrupta, diz a família.

A ação foi movida em 13 de agosto no Tribunal Superior de Washington para King County. A OceanGate estava sediada no estado antes de suspender todas as suas operações após o desastre.

‘Descuido persistente’

“A implosão catastrófica que ceifou a vida de Nargeolet foi devida diretamente ao persistente descuido, imprudência e negligência da OceanGate, Rush e outros réus em seu projeto, construção e operação de Titan”, afirmam os demandantes.

“Nargeolet pode ter morrido fazendo o que gostava de fazer, mas a sua morte – e a morte dos outros Titan membros da tripulação – foi injusto.” O Titânico especialista fez 37 descidas ao Titanic desde 1987, principalmente trabalhando para salvador RMS Titanic Inc. recuperar artefatos para suas exposições.

Ele morreu ao lado de Rush e dos passageiros pagantes, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês-britânico Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman. A OceanGate exigiu que eles assinassem isenções de responsabilidade reconhecendo os riscos da expedição antes de ela começar.

“Alegamos no processo que Stockton Rush tinha sido transparente sobre todos os problemas enfrentados com o Titan, assim como nos modelos anteriores semelhantes, alguém tão experiente e conhecedor como PH Nargeolet não teria participado”, diz Matt Shaffer, advogado que representa a família.

Engenheiros de segurança marítima da Guarda Costeira examinam a tampa traseira de titânio recuperada do Titan (Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos EUA)

Outro membro da equipe jurídica, Tony Buzbee, afirmou: “Acho que é revelador que, embora a Universidade de Washington e a Boeing tenham desempenhado papéis importantes no design de versões anteriores, mas semelhantes, do Titan, ambos negaram recentemente qualquer envolvimento no modelo submersível que implodiu.”

Registro de segurança

Os submersíveis de alto mar geralmente desfrutam de um bom histórico de segurança, mas geralmente são feitos de titânio sólido em vez de titânio preso a um corpo leve de fibra de carbono, como usado para Titan.

Alguns especialistas e potenciais passageiros tiveram criticou publicamente o design do submersível muito antes da viagem, conforme relatado em histórias anteriores em Divernet, mas suas objeções foram rejeitadas por Rush, que tentava persuadir os turistas de águas profundas a pagar até US$ 250,000 mil para visitar o Titânico site.

Diz-se que ele alegou ter instalado um sistema avançado de segurança acústica que alertaria Titanocupantes do casco caso o casco esteja rachando sob pressão, mas um mecanismo projetado para soltar o lastro e trazer Titan diz-se que o backup em uma emergência falhou.

“Pelos cálculos dos especialistas, eles teriam continuado a descer, com pleno conhecimento das falhas irreversíveis da embarcação, experimentando terror e angústia mental antes do Titan em última análise, implodindo”, afirma o processo.

Citados ao lado de OceanGate e Rush como réus estão o ex-diretor de engenharia da empresa, Tony Nissen, e Hydrospace Group, Janicki Industries e Electroimpact, empresas que supostamente estiveram envolvidas no projeto e fabricação Titan.

