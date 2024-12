Turista morre em incidente com tubarão no Mar Vermelho

Um nadador ou mergulhador morreu e outro ficou ferido em um encontro com um tubarão perto da cidade turística de Marsa Alam, no Mar Vermelho, ontem (29 de dezembro).

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente egípcio, as vítimas eram turistas e o incidente ocorreu em um píer "em águas profundas, fora da área designada para natação", provavelmente perto de um resort entre Marsa Alam e Port Ghalib.

O ministério enfatizou que nadar muito além do pontão era proibido, e que a estrutura permaneceria fechada até pelo menos 1º de janeiro enquanto a situação era avaliada. A orientação geral sobre permanecer perto de molhes na área estaria relacionada às correntes.

Não foram fornecidos detalhes sobre os turistas envolvidos no incidente, embora o AFP agência de notícias informou que, de acordo com uma fonte do Ministério das Relações Exteriores, ambos eram homens italianos, a fatalidade era de um homem de 48 anos de Roma e o outro de 69 anos. De acordo com relatos não confirmados, eles eram pai e filho.

Os dois foram resgatados da água e levados para um hospital em Port Ghalib.

Tais incidentes são relativamente incomuns no Mar Vermelho e o de ontem foi o primeiro relatado desde a morte de um jovem de 24 anos Mergulhador russo em Hurghada em junho de 2023. O encontro teria sido com um tubarão-tigre, mas não há informações sobre as espécies envolvidas no incidente recente.

Em 2022, um turista austríaco e um romeno morreram no que também foram concluiu-se que eram encontros com tubarões-tigres que ocorreu a 200 metros de distância de uma praia de Hurghada.

O Ministério do Meio Ambiente disse que um comitê de emergência estava sendo criado para investigar o incidente de Marsa Alam, em colaboração com a Província do Mar Vermelho.

