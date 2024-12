Reino Unido expressa 'séria preocupação' sobre a segurança dos barcos de mergulho no Mar Vermelho

A recente onda de desastres com barcos de mergulho no Mar Vermelho não escapou à atenção dos investigadores do governo britânico.

A Agência de Investigação de Acidentes Marítimos (MAIB) acaba de tornar públicas as suas preocupações, com o inspector-chefe de acidentes marítimos, Capitão Andrew Moll, a escrever ao Autoridade Egípcia para Segurança Marítima (EAMS) para expor suas preocupações e solicitar plena participação em suas investigações.

“A partir das evidências que o MAIB obteve até agora, há motivos para sérias preocupações sobre a segurança de alguns dos barcos de mergulho egípcios que operam no Mar Vermelho”, afirma a filial.

Moll, que ingressou no MAIB vindo da Marinha Real em 2005 e lidera a unidade como inspetor-chefe desde 2018, é responsável por investigar as causas dos acidentes marítimos, publicar relatórios com recomendações de segurança e ter como objetivo aumentar a conscientização sobre como os acidentes marítimos ocorrem.

Dentre vários incidentes recentes envolvendo barcos de mergulho egípcios operando no Mar Vermelho, o MAIB está se concentrando em três que ocorreram nos últimos 20 meses e envolveram cidadãos do Reino Unido.

Estas diziam respeito ao Carlton Queen, que virou em 24 de abril de 2023, resultando no abandono do navio, mas todos os passageiros e tripulantes foram resgatados; Furacão, que pegou fogo em 11 de junho de 2023 com a morte de três cidadãos do Reino Unido; e, mais recentemente, História do Mar, que naufragou em 25 de novembro deste ano.

O MAIB afirma que o último naufrágio resultou em 18 mortes ou desaparecimentos, incluindo dois cidadãos do Reino Unido. Divernet já havia entendido que a lista mais recente de vítimas totalizava 11, com quatro corpos encontrados e sete pessoas desaparecidas, e solicitou esclarecimentos ao MAIB.

História do Mar (Província do Mar Vermelho)

Seguindo os protocolos do Código de Investigação de Acidentes da Organização Marítima Internacional (IMO), o MAIB registrou formalmente o Reino Unido como um “estado substancialmente interessado” nas investigações de segurança egípcias sobre esses incidentes.

Outras ocorrências semelhantes no Mar Vermelho egípcio a partir do segundo semestre de 2024 que também foram relatadas em Divernet envolveu o Nouran, que pegou fogo em 6 de novembro; Sedução, que afundou em 24 de outubro; e Exocet, que atingiu um recife no 25 junho.

O MAIB diz que está atualmente preparando um boletim de segurança para publicação, definindo as áreas de preocupação que os indivíduos que pretendem fazer um mergulho em um barco a motor férias na região do Mar Vermelho deve levar em consideração antes de reservar.

