Lenda do mergulho em naufrágios no Reino Unido, Jamie Powell, morre

O mergulhador britânico e pioneiro em naufrágios e gás misto Jamie Powell, descrito pelos contemporâneos como uma “lenda do mergulho técnico”, morreu após um mergulho com rebreather no navio da Primeira Guerra Mundial. G42 naufrágio de um torpedeiro no Estreito de Dover.

Powell havia emergido do mergulho, que havia sido realizado a uma profundidade de cerca de 50 m no local remoto, na quarta-feira, 18 de junho. Seu mergulho...computador indicou um perfil sem intercorrências, com descompressão completa realizada normalmente, de acordo com outros mergulhadores a bordo. No entanto, logo após o desequipamento, ele relatou dor no ombro, e oxigênio foi administrado.

Como seu estado de saúde parecia estar se deteriorando, o capitão emitiu um pedido de socorro para evacuação imediata. Um helicóptero da Guarda Costeira levou Powell ao Royal London Hospital para ser estabilizado, antes de ser transferido para a câmara hiperbárica nas proximidades. Hospital Whipps Cross para tratamento de uma curvatura na pele, mas ele não se recuperou e foi declarado morto.

Um cheio post mortem o exame ainda não foi realizado e uma investigação está em andamento, pois a Guarda Costeira reteve o equipamento do mergulhador, incluindo seu rebreather de circuito fechado.

Powell continuou usando circuito aberto durante toda sua ilustre carreira de mergulho até este ano, quando passou a usar um rebreather.

A mais bondosa das almas

“Toda a comunidade de mergulho avançado/técnico o conhecia como uma das lendas do esporte”, disse Leigh Bishop, companheiro de longa data da equipe de mergulho e parceiro, que descreve Powell como seu melhor amigo. “Todos o conheciam como um verdadeiro cavalheiro, uma das almas mais gentis, um mentor e um amigo, com muitos o admirando não apenas como mergulhador, mas como ser humano.”

Com cerca de 50 anos quando morreu, Powell mergulhava desde os 14 anos. Membro da Starfish Enterprise do Reino Unido, que na década de 1990 foi uma das primeiras equipes de mergulho em naufrágios com gás misto do mundo, ele e os outros no grupo "aprenderam sozinhos como usar gás misto porque não havia literalmente nenhum curso quando eles começaram a fazer o que fizeram", diz Bishop.

Jamie Powell mergulhando em Dover em 2024 (Leigh Bishop)

Em 1994, Powell foi membro do grupo inovador de Polly e Simon Tapson Lusitânia expedição de gás misto na Irlanda. Ele também mergulhou a 120 m de profundidade Britânico durante os primeiros anos de circuito aberto de exploração do Titâniconavio irmão, com sua mãe e sua esposa atuando como mergulhadoras de apoio na expedição liderada por Nick Hope à Grécia em 1998.

Ele também participou das primeiras explorações de naufrágios profundos, como o HMS Conflito, HMS Rei Edward VII, HMS Abuquir, HMS Hogue e HMS Cressy durante a década de 1990. "Ele havia mergulhado em centenas de naufrágios virgens que ninguém mais tinha visto antes no Canal da Mancha", diz Bishop. "Não havia muitos capitães que não o conhecessem e respeitassem.

“O mergulhador comercial e instrutor de Plymouth, Tony Hillgrove, o considerava talvez o melhor mergulhador que já conhecera, e mergulhadores americanos de naufrágios como Gary Gentile, John Chatterton e Richie Kohler mergulharam com ele e o respeitavam muito como mergulhador de naufrágios e amigo.”

“Jamie foi uma lenda durante toda a minha vida de mergulho”, comentou o instrutor Kieran Hatton, enquanto Rick Ayrton acrescentou: “Notícias muito tristes – Jamie foi uma das estrelas da vida no mundo do mergulho.”

'Rato quieto'

Bishop descreve Jamie Powell como um "rato quieto" quando se tratava da exposição de suas conquistas subaquáticas na mídia: "Você teria que arrancar isso dele. Ele reservava um barco de mergulho e ninguém jamais imaginaria a vasta experiência de mergulho que o 'outro mergulhador no barco' carregava.

“Ele amava a história de naufrágios e restaurando os artefatos que ele encontrava com tanta frequência.

Nos últimos anos, ele descobriu o amor pela exploração de naufrágios no Estreito de Dover com novos amigos, com os mergulhos mais rasos atendendo melhor ao seu desejo por tempos de fundo mais longos. Na verdade, talvez ele tenha gostado mais do mergulho na velhice do que nunca.

Powell morava no oeste de Londres e trabalhava para os serviços de carga da British Airways no Aeroporto de Heathrow há mais de 30 anos. Além de mergulhar, ele gostava de pesca esportiva, thrash metal escandinavo e cerveja belga, além de ser conhecido pelo bigode característico que combinava com seu hábito de se vestir como um cavalheiro inglês do interior.

Jamie Powell deixa sua esposa Becky e duas filhas, todas as quais gostavam de mergulhar juntas em família.

Também na Divernet: Perguntas e Respostas: MERGULHADOR TÉCNICO E FOTÓGRAFO DE NAUFRÁGIOS PROFUNDOS LEIGH BISHOP, O MERGULHO DE UM MILHÃO DE DÓLARES, O CHOQUE DO LUSITÂNIA