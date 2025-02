Voluntários libertam baleia amarrada em Skye

Uma baleia jubarte presa em cordas em uma fazenda de peixes em Skye foi libertada por voluntários do British Divers Marine Life Rescue.

O BDMLR ouviu falar pela primeira vez sobre a situação do animal às 7h do dia 30 de janeiro e, no meio da tarde, os primeiros membros de sua grande equipe de desenredamento de baleias já estavam chegando à ilha escocesa ocidental, vindos de todo o Reino Unido, com outros se juntando a eles durante a noite.

Médicos locais do BDMLR estavam monitorando a baleia de 9 metros e trabalhando para garantir que o público não se aproximasse dela, enquanto a fazenda de salmão Organic Sea Harvest suspendeu suas operações e realocou funcionários para auxiliar no esforço de resgate.

Underwater footage taken during the afternoon had revealed that what the team-members had originally taken to be a single loop of rope was in fact a double wrap, with one length around the whale’s head and another trapping its left pectoral nadadeira.

Isso provavelmente tornaria uma tarefa difícil ainda mais desafiadora, porque as cordas teriam que ser cortadas em sequência para evitar que a baleia nadasse para longe com a linha ainda presa.

Os voluntários chegaram ao local em um pequeno barco ao amanhecer do dia seguinte e determinaram que o tamanho, a força e os prováveis ​​níveis de estresse da baleia tornariam uma abordagem descuidada perigosa.

Fazenda de salmão OSH em Skye (OSH)

However, they managed to cut the sections of rope as planned, freeing the nadadeira and then the head, although it took until 10.30am to complete the work.

Inicialmente, a baleia parecia exausta demais para responder à sua recém-descoberta liberdade. Então, ela partiu para o norte, “nadando fortemente, mergulhando e retornando à superfície”.

“Durante o resgate, ficou claro que a baleia havia sido previamente enredada e estava carregando cordas velhas de um tipo não usado pela Organic Sea Harvest”, declarou a fazenda de peixes. “Foi essa corda enredada existente que prendeu nas amarras da fazenda enquanto ela nadava.

“Felizmente, a equipe do BDMLR não só conseguiu libertar a baleia da fazenda de salmão, mas também conseguiu libertá-la das outras cordas que ela carregava.

“Mamíferos marinhos, incluindo golfinhos e baleias, são uma visão comum perto de fazendas de salmão, mas é extremamente raro que eles entrem em contato com nossos locais.”

BDLR também prestou homenagem à Guarda Costeira, a Esquema escocês de encalhe de animais marinhos e o operador de drones Anthony Rigell pelo apoio durante o que descreveu como um “resgate difícil”.

Também na Divernet: BALEIA JURVA DE VOLTA AO MAR APÓS ENCALHAMENTO NA ESCÓCIA, JULHO TRAZ AVISTAMENTOS DE BALEIAS RAROS E INCOMUNS, BDMLR PRONTO PARA O GOLFINHO ENCALHANDO NA CORNUALHA, GOLFINHOS ENCALHANDO EM MASSA EM ANGLESEY