25% menos potes ingleses melhorarão o serviço para mergulhadores?

Um incidente recente envolvendo tratamento para doença descompressiva em Malta e relatado em Divernet chamou a atenção dos mergulhadores para a possibilidade de que mesmo chegar a uma câmara hiperbárica não necessariamente representa uma emergência.

Na Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde está atualmente buscando impulsionar seus serviços hiperbáricos, contrariamente ao que se espera, reduzindo o número de centros contratados para oferecer tratamento a mergulhadores com problemas de mergulho.

Ela está propondo reduzir o total de oito para seis, como parte das mudanças em suas especificações de serviços de Terapia de Oxigênio Hiperbárico (HBOT) e acordos de comissionamento de provedores. Sua rede atualmente custa £ 8.2 milhões por ano para manter.

O NHS England diz que, com exceção das câmaras de Londres e Midlands, os centros hiperbáricos existentes estão todos localizados perto da costa, e que as diretrizes de boas práticas estabelecem o tempo ideal para tratamento a partir do início dos sintomas como sendo dentro de seis horas, o que é particularmente importante para pacientes com embolia gasosa.

Diz-se que a proposta ainda permitirá que os pacientes cheguem ao centro mais próximo em no máximo quatro horas por estrada.

Mantendo a prática

Alguns provedores estão atualmente tratando números comparativamente baixos de pacientes, diz o NHS, o que significa que pode ser desafiador para cada membro da equipe concluir o número mínimo de tratamentos genuínos (em oposição aos simulados) necessários para manter sua competência clínica. Nem todos os provedores atuais estão equipados para tratar pacientes gravemente doentes, diz.

O NHS England lançou uma consulta, buscando as opiniões dos pacientes e do público em geral sobre as mudanças propostas, que, segundo ele, terão o efeito de melhorar a pontualidade do acesso ao tratamento para os pacientes, reduzir a variação no acesso ao atendimento para pacientes gravemente enfermos e, por meio de novos procedimentos de acompanhamento, garantir que os resultados de longo prazo para os pacientes sejam monitorados e revisados.

Como órgão regulador do mergulho, o Clube Sub-Aqua Britânico diz que foi convidado a representar as visões e interesses dos mergulhadores e responderá formalmente à consulta. “Estamos conversando com outras partes envolvidas com esta consulta para obter os melhores resultados que pudermos em nome de nossos membros”, diz a CEO da BSAC, Mary Tetley.

Qualquer mergulhador individual ou grupo que deseje enviar seu próprio feedback pode fazê-lo, embora o envio precise ser concluído até 13 de outubro. O NHS England recomenda a leitura do público orientação de consulta, a Avaliação de Impacto na Saúde da Igualdade e a especificação de serviço revista antes concluindo sua pesquisa de consulta.

Também na Divernet: Mergulhadores são instados a apoiar o adiamento da câmara de Oban, Mês extra para opiniões dos mergulhadores sobre cortes de maconha, Paul Rose: Ainda mergulhando graças a um Hyperlite 1, Seguradora retira cobertura para mergulhadores de Guernsey