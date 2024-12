Ajude Fathoms Free a reviver Stingray

Fathoms Free é um grupo de mergulhadores voluntários que protegem a vida selvagem marinha e o meio ambiente para o benefício de todos, removendo 'ALDFG' (equipamentos de pesca abandonados, perdidos ou descartados) e outros detritos marinhos das águas costeiras da Cornualha e Devon, e agora estão buscando doações para ajudar a financiar o renascimento do lendário barco de mergulho da Cornualha, Stingray.

'ALDFG' também é conhecido como 'equipamento fantasma' ou 'equipamento de pesca fantasma', pois continua a 'pescar', enredando, prendendo e matando animais selvagens indiscriminadamente. Esses animais presos morrerão e agirão como isca, atraindo mais animais selvagens em um ciclo vicioso de morte até que o equipamento fantasma seja removido do ambiente.

A Fathoms Free quer reviver e restaurar o Stingray à sua antiga glória para aumentar a capacidade da área para a conservação marinha e continuar o legado do muito amado capitão da Cornualha, Mark Milburn. Eles querem um barco que lhes permita limpar mais equipamentos fantasmas e detritos marinhos do que nunca.

A restauração do Stingray também permitirá que eles forneçam a outras organizações marinhas locais um barco maior e mais rápido, o que, junto com seus capitães voluntários, aumentará suas atividades de conservação marinha e facilitará um maior envolvimento da comunidade.

Dada a condição atual do barco e do trailer, a Fathoms Free estimou que serão necessárias mais de £ 10,000 para colocá-lo de volta na água e no padrão exigido. Essa estimativa pode aumentar rapidamente para £ 15,000 ou até £ 20,000 se eles não conseguirem fazer o motor funcionar de forma confiável e tiverem que encontrar uma substituição ou comprar um novo trailer.

Stingray está atualmente em um estado lamentável

O casco precisa de reparos, o trailer idealmente precisa ser substituído, e o motor Mercury Optimax de 200 HP não dá partida. O barco não tem eletrônicos, equipamentos de navegação ou equipamentos de segurança. É um casco nu com tubos. A equipe da Fathoms Free planeja fazer todo o trabalho sozinha para manter os custos do projeto no mínimo. Apesar desses custos e do trabalho envolvido, não havia um ajuste melhor do que o Stingray por vários motivos (veja a história do Stingray abaixo).

Para ajudar a Fathoms Free a atingir o potencial de financiamento equivalente, eles definiram uma meta de £ 5,000, na esperança de obter financiamento equivalente para atingir o requisito mínimo estimado de £ 10,000.

História de Stingray

O Stingray foi projetado desde o início como um barco de mergulho rápido e comprado da Barnet Marine alguns anos antes da virada do século pela Looe Divers, apropriadamente chamado de Looe Diver 1. O administrador, tesoureiro e capitão mais qualificado da Fathoms Free, Julian, foi um capitão regular entre 2000 e 2005, inclusive no naufrágio do Scylla em 2004. Durante esse tempo, Julian progrediu em seu desenvolvimento de capitão com o barco, completando o Advanced Powerboat e Instrutor cursos.

A Stingray começou como Looe Divers 1

Aproximadamente uma década depois que a Looe Divers comprou o barco, eles o venderam para a Starfish Divers, e ele foi renomeado para Starfish. Infelizmente, a Starfish Divers encerrou as negociações alguns anos depois. O barco foi negligenciado, e sua condição piorou. Não temos certeza do que aconteceu com ele nos anos seguintes antes de ser encontrado e comprado por Mark Milburn em 2015 como um projeto para restaurar.

Devido a vários outros projetos de Mark e à falta de tempo livre para concluir o trabalho necessário, a Starfish permaneceu negligenciada até que a COVID-19 deu a Mark tempo livre para começar a cuidar dela. Até esse momento, além de um trailer de estrutura de alumínio de substituição inadequado que precisava de reforma e um motor de segunda mão de substituição que ninguém tinha visto funcionando, não houve nenhum outro progresso para deixar o barco navegável.

Stingray durante seus poucos anos com a Starfish Divers

Após uma lavagem a jato, remoção e venda do motor defeituoso e desmontagem do barco até seu casco nu, o primeiro passo foi retubá-lo, o que ocorreu em julho de 2022. Foi nessa época que a Starfish assumiu o novo nome Stingray, em homenagem ao primeiro barco fretado de Mark, que havia sido a base de seu negócio de fretamento de mergulho, Stingray Charters. Infelizmente, Mark faleceu no ano seguinte, e o barco incompleto, Stingray, foi negligenciado mais uma vez.

Mark Milburn dando uma boa lavagem a jato em Stingray

Mark não era apenas uma escola de mergulho, loja de mergulho e operador de fretamento de mergulho; ele foi um defensor dos esforços de conservação marinha da Cornualha por décadas até sua morte. Mark apoiou todos os grupos de conservação marinha dentro e ao redor da Cornualha com seu negócio e liderou suas próprias recuperações de equipamentos fantasmas e limpezas subaquáticas na Cornualha décadas antes de alguns grupos sequer existirem. Você frequentemente ouviria sobre Mark dando taxas preferenciais a grupos de conservação marinha para garantir que eles pudessem impactar o máximo possível nos orçamentos limitados com os quais todos operam.

Fathoms Free foi, de fato, o último cliente de fretamento de mergulho de Mark antes de sua morte. Os membros da equipe passaram um domingo inteiro com Mark limpando um naufrágio de equipamento fantasma e detritos marinhos no estuário de Falmouth, uma memória que eles guardarão para sempre.

Quando a Fathoms Free soube que Stingray estava sentado em uma cerca viva a uma milha do antigo centro de mergulho de Mark, eles sabiam que havia apenas uma opção para aumentar a capacidade de Cornwall para conservação marinha e continuar o legado de Mark. A equipe falou com sua família e escolheu continuar o que ele havia começado.

Um porta-voz disse: “Com sua ajuda, a Fathoms Free pode honrar o legado de Mark Milburn e garantir que o nome Stingray continue a impactar significativamente a conservação marinha por anos. Não importa quão pequena, cada doação nos aproxima de nossa meta.”