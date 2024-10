Ho, ho, ho! Vobster Santas retorna em dezembro

Vista sua fantasia de Pai Natal ou vista-se como um elfo, uma das renas ou até mesmo um alegre boneco de neve – o Vobster Papais Noéis O evento está de volta e promete ser maior do que nunca!

Junte-se à equipe do Vobster Quay em 15 de dezembro e a dezenas de outros mergulhadores vestidos com fantasias — o recorde é de 185 mergulhadores do Papai Noel entrando na água ao mesmo tempo — para arrecadar dinheiro para duas causas nobres, a Royal National Lifeboat Institution e a Help for Heroes. Desde sua criação em 2007, os mergulhadores do Papai Noel em Vobster arrecadaram mais de £ 52,000.

“Já se passaram mais de 17 anos desde que o primeiro mergulho beneficente do Papai Noel aconteceu em Vobster Quay e a cada ano o evento fica cada vez maior e melhor”, entusiasmou-se a proprietária de Vobster Quay, Amy Stanton. “Vobster Santas é uma ótima maneira para os mergulhadores dizerem um enorme obrigado tanto à RNLI quanto à Help For Heroes – duas instituições de caridade muito merecedoras e próximas de nossos corações.

“Estamos imensamente orgulhosos de tudo o que o Vobster Santas conquistou e esperamos que ainda mais mergulhadores participem do evento deste ano no domingo, 15 de dezembro. Estou confiante de que podemos fazer do Vobster Santas 2024 o maior até agora!”.

Os portões abrirão às 7.30h9.30, haverá um briefing de mergulho às 10hXNUMX e todos os mergulhadores entrarão na água às XNUMXh.