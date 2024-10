Baleia jubarte volta ao mar após encalhe na Escócia

Uma baleia jubarte de nove metros parece ter conseguido retornar ao mar depois de encalhar na costa escocesa na terça-feira.

Por volta das 3.30h15 do dia XNUMX de outubro, Resgate de Vida Marinha de Mergulhadores Britânicos (BDMLR) foi alertado sobre uma grande baleia viva encalhada na costa de Southerness, em Dumfries e Galloway.

A praia nesta área é quase plana, o que significa que cerca de dois quilômetros de areia e pedras ficam completamente secas na maré baixa. As fotos iniciais mostraram que a baleia estava situada bem longe da costa, dificultando a identificação da espécie e a descoberta das condições em que a baleia estava. No entanto, membros do público relataram que podiam ouvir os baques da baleia batendo as nadadeiras da cauda, ​​tentando desesperadamente se afastar da areia enquanto a água ao redor dela baixava.

Um alerta foi enviado aos médicos locais de mamíferos marinhos para comparecer e avaliar a situação. Enquanto isso, um casal residente, muito conhecedor do substrato na área, caminhou com segurança até a baleia para coletar mais fotos para o BDMLR enquanto aguardava a chegada dos médicos e da Guarda Costeira.

As fotos deles mostravam uma baleia jubarte com cerca de nove metros de comprimento. A baleia estava engolindo (como se estivesse se alimentando por filtragem através de suas barbatanas) e agitando sua cauda no ar, o que a impulsionou mais para dentro da areia. O casal informou ao BDMLR que a maré que entra avança bem rápido quando vira, então a organização de resgate estava esperançosa de que a baleia ficaria encalhada por apenas algumas horas antes que a água pudesse, esperançosamente, fazê-la flutuar novamente sem nenhuma intervenção.

Baleia jubarte encalhada na Escócia

A baleia parecia estar em condições moderadas, além dos sinais de estresse que estava mostrando, mas conforme começou a se cansar, pareceu se acalmar e sua respiração relaxou. A essa altura, a baleia estava chamando alguma atenção dos moradores locais, mas as multidões foram controladas quando os médicos e a guarda costeira chegaram, permitindo que o BDMLR decidisse o melhor curso de ação.

Grandes baleias de barbatanas são notoriamente difíceis de responder devido ao seu tamanho e peso, tornando-as impossíveis de mover com segurança, então tudo o que o BDMLR pôde fazer foi garantir que a baleia estivesse o mais confortável possível com os primeiros socorros. Felizmente, a baleia encalhou apenas algumas horas antes da maré baixa, então não teve que esperar muito para que a maré retornasse para lavar a área para reflutuá-la quando a água estivesse funda o suficiente. A essa altura, a equipe recuou para a costa em segurança, pois a luz também estava desaparecendo e tornou-se impossível identificar onde a baleia estava, então o BDMLR recuou e enviou um médico na primeira luz do dia em 16 de outubro para ver se as esperanças de todos haviam se tornado realidade.

Felizmente, não havia sinal da baleia ao longo da costa ou por cerca de uma milha da costa, no entanto, isso não significa necessariamente que ela não aparecerá novamente. Os médicos monitorarão o litoral nos próximos dias para verificar se ela encalhou novamente.

Os encalhes vivos de baleias jubarte no Reino Unido são muito poucos e distantes entre si, com o BDMLR tendo respondido a apenas alguns. Encalhes anteriores geralmente envolveram o animal não encalhar completamente, mas encalhar em águas rasas antes de conseguir se libertar novamente.

O BDMLR gostaria de agradecer imensamente à Guarda Costeira de Sua Majestade pelo apoio e, claro, aos dedicados Médicos de Mamíferos Marinhos por responderem a este incidente. O BDMLR espera que a baleia jubarte se recupere completamente e tenha sido apenas pega pelas enormes marés nesta região.

Crédito da foto: BDMLR