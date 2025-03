IANTD e SEI adotam programas de primeiros socorros 'Powered By DAN'

Mais duas agências de treinamento de mergulho adotaram o currículo da DAN para seus cursos de primeiros socorros, com a International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) e a Scuba Educators International (SEI) se juntando à NAUI na adoção do programa Powered By DAN.

Por meio do Powered By DAN, as agências de treinamento de mergulho incorporam as habilidades e os padrões de suporte básico de vida, RCP, administração de oxigênio e outros cursos da DAN em seu treinamento de primeiros socorros.

“O objetivo da DAN é ter prestadores de primeiros socorros capacitados em todos os locais de mergulho, e nosso currículo é o mais abrangente do setor de mergulho, abrangendo mais habilidades do que qualquer outro curso para prestadores leigos”, disse JoAnn Perry, diretora de treinamento da DAN.

“Em termos de mergulho e educação na água, as agências de treinamento de mergulho são as especialistas. Em termos de primeiros socorros para ferimentos de mergulho, muitos em nossa indústria confiam na DAN como especialistas no assunto.”

A DAN fornece o e-learning e os slates, enquanto as agências de treinamento de mergulho hospedam o conteúdo em suas plataformas e certificam instrutores e instrutores treinadores por meio de seus sistemas.

“Claro, a SEI poderia ter desenvolvido nosso próprio programa de primeiros socorros”, disse Jim Gunderson, presidente e CEO da SEI, “mas por que reinventar a roda quando a DAN já oferece o programa mais abrangente do setor? A SEI tem orgulho de fazer parceria com a DAN para nosso SEI First Aid – Powered By DAN Programme. Essa parceria permitirá que nossos instrutores e lojas de mergulho ofereçam a seus alunos e comunidades um excelente programa de primeiros socorros de forma econômica.”

“Estamos confiantes de que nossos profissionais e mergulhadores se beneficiarão desta colaboração com a DAN”, disse o CEO da IANTD, Luis Augusto Pedro. “Os programas da IANTD, do nível de entrada para cima, são projetados para equipar mergulhadores com as habilidades e o conhecimento de que precisam para serem seguros, responsáveis ​​e autossuficientes, e a parceria com a DAN na educação em primeiros socorros sem dúvida promoverá esta meta.”

“A pesquisa, os serviços médicos e os dados de reivindicações da DAN nos dão insights cruciais sobre a frequência e a gravidade dos vários incidentes que surgem no mergulho”, disse o presidente e CEO da DAN, Bill Ziefle, “e temos uma equipe dedicada para monitorar os padrões internacionais de primeiros socorros e manter nosso currículo atualizado com as pesquisas mais recentes. Temos o prazer de alavancar essa expertise para o benefício de toda a comunidade de mergulho por meio do nosso programa Powered By DAN.”