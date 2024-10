Morre o influente mergulhador de cavernas Bill Gavin

Foi relatada a morte do mergulhador de cavernas norte-americano Bill Gavin, cofundador do importante Woodville Karst Plain Project (WKKP), criado em meados da década de 1980 para explorar a área cárstica do norte da Flórida, entre Tallahassee e o Golfo do México.

“Bill foi um inovador de classe mundial, trabalhando diligentemente para ajudar Bill Main a aperfeiçoar a configuração de engrenagens Hogarthiana, utilizar scooters Tekna com um reboque para exploração, implementar padrões de mistura de gases para o uso de trimix pelo WKPP e elaborar tabelas de descompressão iniciais que a equipe usaria ao longo do final da década de 1980”, disse o WKPP em um comunicado.

Gavin, um engenheiro da Marinha dos EUA, recebeu sua certificação em cavernas em 1979 e, com seu amigo Main, descobriu a formação rochosa Big Rooms na área da Planície Cárstica de Woodville no início da década de 1980.

Os dois mergulhadores, logo acompanhados por outros como Parker Turner, Lamar English e Bill McFaden, queriam que seu grupo de pesquisa e exploração se concentrasse em conectar sistemas de cavernas inundadas na região, e Gavin consultou o especialista em gás Dr. Bill Hamilton sobre o uso de hélio para facilitar mergulhos mais ambiciosos.

Os mergulhadores já estavam se movendo em direção à padronização da configuração e técnicas de seus equipamentos, e Gavin e Main cunharam o termo "Hogarthian" para o sistema (com base no nome do meio de Main). A abordagem mais tarde se desenvolveria na filosofia DIR ('Doing It Right').

Gavin Scooter

Os dois homens estabeleceram uma conexão entre os sumidouros Sullivan e Cheryl em janeiro de 1988 e, com Turner e English, realizaram o mergulho transversal entre esses dois sumidouros em junho, estabelecendo um recorde mundial na época.

Gavin tinha “continuado a explorar a jusante do sumidouro Innisfree e seguiu em direção ao sumidouro Turner no início dos anos 1990”, diz o WKPP. Ele também penetrou cerca de 1.8 km no túnel A de Wakulla Spring.

Em 1991, Gavin desenvolveu um protótipo para o “Gavin Scooter“, um DPV projetado para negociar passagens em cavernas. Este continuou a ser usado por muito tempo, com várias modificações, por mergulhadores do WKPP.

No mesmo ano, Gavin estava mapeando cavernas em uma passagem estreita em Indian Springs com Turner quando o nível da água e a visibilidade caíram bruscamente e eles encontraram sua saída bloqueada. Gavin conseguiu forçar sua saída, com pouco gás restante, mas Turner se afogou no incidente.

A experiência inspirou uma pesquisa científica que concluiu que as bolhas de gás expelidas pelos mergulhadores foram capazes de derrubar o calcário solto que havia bloqueado sua rota de saída.

Tédio da política

Em 1995, o controverso mergulhador George Irvine assumiu o comando do WKKP e, no final daquele ano, Gavin parou de mergulhar em cavernas.

Anos mais tarde, ele explicou que havia parado de gostar do passatempo por causa do “tédio da política, problemas de acesso ao site, a irritação de xingamentos e críticas por e-mail, etc. Deixou de valer a pena o tempo, esforço e risco consideráveis”.

“Bill foi um pioneiro na exploração de cavernas subaquáticas profundas. Ele era muito respeitado na comunidade de mergulho e implementou muitos dos padrões iniciais que o WKPP ainda utiliza até hoje”, afirmou o WKPP. “Obrigado por suas contribuições para nossa longevidade no mergulho. Nossos corações estão com sua família e amigos.”

