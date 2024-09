Irlanda ganha seu primeiro recife artificial

Um navio enferrujado com um passado decididamente obscuro foi afundado no fundo da Baía de Killala como o primeiro recife artificial da Irlanda.

O MV Shingle foi apreendido pela Receita Federal em uma operação de tráfico de cigarros/tabaco de € 14 milhões há dez anos, quando estava a caminho da Eslovênia em direção a Drogheda com 32 milhões de cigarros e uma quantidade de tabaco a bordo, e estava parado primeiro em Dublin e depois em New Ross, no Condado de Wexford, acumulando taxas de atracação, obras de recuperação e manutenção.

Michael Loftus, do Grainne Uaile Sub Aqua Club local, foi o primeiro a levantar a ideia de criar um recife artificial para impulsionar o turismo e apoiar a vida marinha local há muitos anos e agora, por meio da ligação entre seu comitê (Killala Bay Ships 2 Reef), os Revenue Commissioners, o Mayo County Council e o Sligo County Council, isso finalmente aconteceu.

O MV Shingle vai abaixo da superfície

O MV Shingle foi enviado em sua viagem final ontem à tarde (quarta-feira, 18 de setembro) e pousou a 29m após cerca de uma hora e meia na frente de uma verdadeira frota de barcos transportando turistas, que deram uma enorme ovação quando ele finalmente desapareceu sob a superfície.

O projeto custou cerca de € 2 milhões, mas espera-se que a nova chegada aumente o número de visitantes na área, além de ser benéfica para a flora e fauna marinhas da vizinhança.

Michael Loftus comentou: “Muitos outros lugares ao redor do mundo têm recifes artificiais, mas não há nenhum na Irlanda. Temos naufrágios na Irlanda do Norte, mas eles ficam muito profundos e são apenas para mergulhadores técnicos experientes. Nosso recife está a apenas 30 m de profundidade, bem dentro do alcance dos mergulhadores menos experientes, bem como dos experientes.”