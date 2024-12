Junte-se a Monty Halls nas Maldivas

Apresentador de TV, autor e Show de Mergulho GO O robusto Monty Halls se juntará à Scuba Dive Adventures para uma 'O melhor das Maldivas' viagem a bordo do liveaboard Emperor Serenity em março de 2025 – e você pode acompanhá-lo na viagem.

A viagem de mergulho liveaboard 'Best of the Maldives' é a melhor experiência para mergulhadores que querem explorar os locais de mergulho mais famosos e deslumbrantes em Male e Ari Atolls. Você descobrirá os melhores locais para mergulho em canais, correntes e pináculos, onde terá a oportunidade de encontrar uma variedade de vida marinha hipnotizante, incluindo mantas, tubarões-baleia e muitas outras espécies.

O Emperor Serenity acomoda confortavelmente até 26 hóspedes em 13 cabines. O deck inferior possui oito cabines com cama de casal, enquanto os decks principal e superior possuem duas suítes com uma cama king-size, uma cama de solteiro e vistas deslumbrantes do oceano. Cada cabine oferece ar condicionado controlado individualmente, banheiros privativos, amplo espaço de armazenamento e portas de carregamento convenientes.

Praia idílica das Maldivas

Monty Halls

Monty Halls é um apresentador, palestrante, naturalista, ex-Royal Marine, biólogo marinho, escritor de viagens e especialista em liderança. Sua experiência abrange mais de duas décadas de liderança de equipes em alguns dos ambientes mais remotos da Terra, apresentando documentários sobre vida selvagem e aventura, e trabalhando com empresas de primeira linha no Reino Unido e no exterior.

Durante a viagem às Maldivas, Monty fará apresentações noturnas a bordo, e você terá a oportunidade de conversar pessoalmente e ouvir em primeira mão as histórias de mergulho de Monty ao redor do mundo.

A viagem, que vai de 16 a 23 de março, custa £ 2,699 por pessoa, com base em ocupação dupla com cabine padrão. Upgrades estão disponíveis. O pacote inclui sete noites de acomodação com pensão completa no navio, traslados internos, todos os mergulhos, cilindro único de 12 litros, pesos de chumbo, chá, café e água. Nitrox também está incluído.

NB: Voos internacionais, atividades não especificadas e gorjetas/gratificações não estão incluídos. Suplementos individuais podem ser aplicados. Esteja ciente de que todas as atividades, horários de lançamento e palestrantes convidados estão sujeitos a alterações devido às condições ambientais locais, e a ordem em que são conduzidas também pode mudar.