Inaugurado o maior viveiro de ervas marinhas do mundo

O maior viveiro de ervas marinhas do mundo foi inaugurado para impulsionar a restauração dos ecossistemas da Grande Barreira de Corais

A restauração de ervas marinhas na Grande Barreira de Corais será significativamente impulsionada graças ao maior viveiro de restauração de ervas marinhas construído especialmente para esse fim do mundo, que foi inaugurado hoje em Gladstone.

O viveiro SeaGrow da CQUniversity é financiado pela parceria entre a Great Barrier Reef Foundation e o Coles Group e é o primeiro viveiro de ervas marinhas em larga escala do mundo, desenvolvido com os principais pesquisadores de ervas marinhas e proprietários tradicionais de recifes.

O diretor de restauração de habitats costeiros da Great Barrier Reef Foundation, Will Hamill, disse: “O papel das ervas marinhas na sustentação da Grande Barreira de Corais e no suporte à saúde dos habitats costeiros é absolutamente crítico.

O maior viveiro de ervas marinhas do mundo foi inaugurado 6

“Como lar do maior ecossistema de ervas marinhas do mundo, os prados do recife fornecem berçários e fontes de alimento para espécies ameaçadas de extinção, como tartarugas e dugongos, ao mesmo tempo em que atuam como filtros naturais, removendo poluentes como sedimentos finos e excesso de nutrientes da água.

“Mas eles também têm outra tarefa crítica: mitigar as mudanças climáticas armazenando 400 milhões de toneladas de carbono, o que equivale ao peso de oito pontes do Porto de Sydney.

“No entanto, esse ecossistema está ameaçado pelos impactos das mudanças climáticas, e há áreas lutando para se recuperar de tempestades, inundações e ciclones cada vez mais severos e frequentes, como os ciclones Jasper e Kirrily, que atingiram o recife no verão passado.

O maior viveiro de ervas marinhas do mundo foi inaugurado 7

“Essa destruição do ecossistema é uma espada de dois gumes. Não só perdemos a capacidade de armazenar carbono no futuro, como a perda desses ecossistemas também desencadeia a liberação de depósitos históricos de carbono, aumentando ainda mais as emissões.

“À medida que o mundo luta para atingir metas urgentes de redução de emissões, estamos cada vez mais olhando para o oceano e seus ecossistemas costeiros – que sequestram carbono de 30 a 50 vezes mais eficientemente do que as florestas tropicais – em busca de soluções de transição.

“Este novo viveiro de ervas marinhas expandido verá a restauração ampliada significativamente usando um método inovador baseado em sementes, pioneiro na instalação, para ajudar a reparar ecossistemas críticos ao mesmo tempo em que desbloqueia o potencial da Grande Barreira de Corais para mitigar os impactos das mudanças climáticas.”

O maior viveiro de ervas marinhas do mundo foi inaugurado 8

A diretora do CMERC, Professora Emma Jackson, disse que o viveiro levou três anos para ser construído e será transformador na melhoria de pradarias de ervas marinhas degradadas e ajudará a desenvolver sua resiliência contra os crescentes impactos das mudanças climáticas.

“Sementes coletadas em viveiros são usadas para replantar prados danificados ou fragmentados, ajudando a melhorar sua condição geral e resiliência.

“Nosso novo viveiro – que é o maior do gênero no mundo – aumentará nossa capacidade de restauração de ervas marinhas, ao mesmo tempo em que fornecerá mais acessibilidade para a comunidade local e escolas visitarem e aprenderem sobre esse importante habitat.”

Em outubro de 2023, GBRF, CQU, Coles e Gladstone Port Corporation participaram de um evento de coleta de flores de ervas marinhas em Curtis Island com Emma Jackson e Will Hamill.

O viveiro SeaGrow é financiado pela parceria do Coles Group com o Grande Barreira de Corais Fundação e também recebeu apoio por meio do Programa de Restauração Costeira dos Recifes, financiado pelo Reef Trust do governo australiano.

A chefe de governança e engajamento de sustentabilidade da Coles, Anna Stewart, disse: “Hoje marca um marco importante na parceria da Coles com a Fundação Grande Barreira de Corais e estamos muito satisfeitos por termos desempenhado um papel no lançamento do maior viveiro de ervas marinhas do mundo. Sabemos que os prados de ervas marinhas são vitais para a resiliência do recife – eles são áreas de alimentação para animais marinhos e também ajudam a aumentar a biodiversidade, melhorar a qualidade da água e proteger as linhas costeiras.

“Estamos ansiosos pelos aprendizados que serão feitos neste local de última geração, que esperamos que ajude a garantir que o recife possa ser apreciado pelas gerações futuras.”

O maior viveiro de ervas marinhas do mundo foi inaugurado 9

O professor Jackson disse que o impacto crescente das mudanças climáticas e da qualidade da água foi sentido pelos prados de ervas marinhas em todo o mundo.

“Iniciativas como esta desempenham um papel importante na construção da saúde e resiliência desses importantes ambientes marinhos globalmente e o viveiro faz parte de uma Rede Global de Viveiros de Ervas Marinhas.”