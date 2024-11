Última chance de ganhar muito com Bite-Back

Amanhã é a última chance para você ter a oportunidade de ganhar uma série de prêmios, incluindo um liveaboard no Mar Vermelho, um relógio de mergulho, uma estadia em um hotel em Londres ou até mesmo a chance de sair com o palestrante do palco principal do GO Diving Show, Steve Backshall, no sorteio de prêmios de arrecadação de fundos do 20º aniversário do Bite-Back.

A notável lista de parceiros de prêmios inclui Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving e Blue Shark Snorkel, além do celebrado fotógrafo Alex Mustard e dos artistas Scott Gleed e Olivier Leger. Além disso, Fourth Element e Nodus watchs presentearam cada um com produtos, e o Bankside Hotel e o Longleat Safari Park adicionaram experiências terrestres ao prêmio.

Graham Buckingham, diretor de campanha da Bite-Back, disse: “Reunimos uma brilhante lista de prêmios para celebrar e arrecadar fundos para nossos 20th aniversário e esperamos que os mergulhadores reconheçam isso como uma oportunidade fabulosa de apoiar nossas campanhas de 2025. Encorajamos todos os mergulhadores que já encontraram um tubarão e todos os mergulhadores que querem encontrar um tubarão a comprar um ingresso de £ 5 e investir em nossas iniciativas de conservação de tubarões.”

Os ingressos estão disponíveis aqui até meia-noite de amanhã (sexta-feira, 28 de novembro). O vencedor de cada categoria será notificado em 1º de dezembro de 2024.