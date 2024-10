Datas da Malaysia International Dive Expo 2025 anunciadas

Um portal de primeira linha para o mundo subaquático!

O 19ª Exposição Internacional de Mergulho da Malásia (MIDE) 2025 está pronto para fazer ondas de 13 a 15 de junho de 2025 no Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) em Kuala Lumpur. Um evento de primeira linha no calendário de mergulho, mais uma vez atraiu a atenção global para o crescimento do setor de turismo subaquático em todo o mundo.

Plataforma Essencial

Em seus dezoito anos de existência, a MIDE atraiu mais de 250,000 participantes para a exposição, solidificando sua posição como uma plataforma essencial para a comunidade de mergulho e aficionados por esportes aquáticos. A exposição, este ano, deve ser uma grande celebração da comunidade de mergulho, para atrair um público diverso de mergulhadores, entusiastas de esportes aquáticos e passeios de barco, e profissionais da indústria de todo o mundo.

Um centro para entusiastas do mergulho

A MIDE 2025 continuará sua tradição de reunir profissionais da indústria, operadores de mergulho, fabricantes e mergulhadores apaixonados, fãs de esportes aquáticos e passeios de barco sob o mesmo teto. De mergulhadores experientes que buscam os últimos equipamentos e destinos a iniciantes que querem aprender mais sobre o esporte, a exposição oferecerá uma infinidade de opções para todos.

A exposição serve como um centro único para tudo relacionado ao mundo subaquático, incluindo equipamentos, cursos, viagens, conservação e vários esportes aquáticos. Os visitantes terão a chance de se envolver com marcas locais e internacionais, enquanto os expositores podem alavancar o evento para maior visibilidade da marca e leads de vendas valiosos.

O MIDE 2025 continuará sendo um exemplo de inovação, educação e conservação, garantindo que as maravilhas do mundo subaquático acima e abaixo dele permaneçam acessíveis, inspiradoras e protegidas por meio do diálogo/fórum na exposição.

Inscrições para expositores abertas

Expositores do mundo todo estão convidados a se registrar para mostrar equipamentos de mergulho de primeira linha, tecnologia de mergulho de ponta e locais de mergulho exóticos e exclusivos, para criar uma experiência imersiva para os participantes.

A inscrição antecipada é aconselhável para garantir uma vaga e evitar decepções. Para mais detalhes, os interessados ​​podem entrar em contato com a equipe organizadora em info@mide.com.my.

Atualizações regulares podem ser encontradas no site oficial em www.mide.com.my e através de canais de mídia social. Siga-nos no Facebook e Instagram @MIDEEXPO.

Sobre o organizador:

A AsiaEvents Exsic (AEE) é a organizadora experiente por trás da MIDE, com uma rica experiência em gerenciamento de eventos, exposições, serviços de mídia e gerenciamento de projetos. Estabelecida na Malásia, a AEE tem 28 anos de experiência em projetos de lazer e hospitalidade, bem como exposições, seminários e conferências internacionais e locais. Reconhecida por sua excelência, a AEE ganhou vários prêmios por seus esforços excepcionais na organização de eventos MIDE e de negócios.