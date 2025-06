Exposição Internacional de Mergulho da Malásia (MIDE) 2025

A Exposição Internacional de Mergulho da Malásia (MIDE) retorna para seu 19th edition, Explore, conecte e conserve o enigma do oceano.

Kuala Lumpur, Malásia – O Exposição Internacional de Mergulho da Malásia (MIDE) retorna para seu 19th edition, prometendo uma vitrine de classe mundial de exploração oceânica, inovação em mergulho e conservação marinha.

Organizado pela AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, o MIDE 2025 ocorrerá de 13 a 15 de junho de 2025 no Centro Internacional de Comércio e Exposições da Malásia (MITEC), Kuala Lumpur, sob o tema envolvente “Explore, conecte e conserve o enigma do oceano.”

O evento será lançado oficialmente on 13 de junho às 3h00 by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Vice-Ministro do Turismo, Artes e Cultura (MOTAC), no Palco Principal, Hall 2, Nível 1.

Uma experiência completa de estilo de vida no oceano.

MEIO 2025 é mais do que apenas uma exposição de mergulho. É uma celebração do estilo de vida oceânico completo, reunindo a emoção de mergulho, a liberdade de vela, o lazer de passeios de barco, e a emoção de desportos aquáticos. Sob medida para profissionais de mergulho, conservacionistas marinhos e entusiastas de esportes aquáticos, a edição deste ano expande seu foco para abranger todos os cantos da exploração e recreação aquática.

Ofertas imbatíveis sobre os mais recentes equipamentos e equipamentos de mergulho, juntamente com exposições que destacam tecnologias inovadoras de mergulho e produtos.

sobre os mais recentes equipamentos e equipamentos de mergulho, juntamente com exposições que destacam e produtos. Descubra destinos de mergulho de classe mundial e experiências de viagens marítimas , completo com ofertas que incluem excursões de vela , náutica de recreio , caiaque , mergulho livre e outras aventuras aquáticas.

e , completo com ofertas que incluem , , , e outras aventuras aquáticas. Painéis de discussão envolventes e apresentações conduzidas por especialistas abrangendo uma ampla gama de tópicos, desde técnicas de mergulho de ponta e segurança até sustentabilidade do oceano, esforços de conservação e tendências do setor.

abrangendo uma ampla gama de tópicos, desde técnicas de mergulho de ponta e segurança até sustentabilidade do oceano, esforços de conservação e tendências do setor. Oportunidades de networking de alto impacto para mergulhadores, operadores de turismo, fabricantes de equipamentos, biólogos marinhos e profissionais de esportes aquáticos, criando uma plataforma para colaboração, inspiração e crescimento empresarial.

para mergulhadores, operadores de turismo, fabricantes de equipamentos, biólogos marinhos e profissionais de esportes aquáticos, criando uma plataforma para colaboração, inspiração e crescimento empresarial. Viagem facilitada para os visitantes do MIDE 2025 como em comemoração à parceria com a KLIA Ekspres, a MIDE 2025 está oferecendo ofertas exclusivas para viagens de e para o Terminal 1 e Terminal 2 da KLIA. Essa colaboração garante uma viagem conveniente e tranquila para visitantes locais e internacionais que participam desta exposição.

Principais destaques do MIDE 2025

Carreiras em Mergulho

Uma nova iniciativa que permite aos participantes explorar caminhos profissionais dentro da indústria do mergulho, desde instrução de mergulho até pesquisa marinha e produção de filmes subaquáticos.

Apresentação do Enigma do Oceano

Sessões temáticas com vozes proeminentes no mergulho e na preservação dos oceanos, com foco na sustentabilidade, nos esforços de conservação e na evolução do cenário do mergulho.

Fórum e Diálogos

Lideradas por especialistas do setor, essas sessões abordarão a segurança do mergulho, fotografia subaquática, biologia marinha, mergulho técnico e práticas sustentáveis.

Zona de Engajamento Juvenil

Conteúdo interativo e educacional para visitantes mais jovens sobre tópicos como poluição plástica, proteção de recifes de corais e biodiversidade marinha.

Zona Educacional Infantil: Projetada educar e inspirar crianças por meio de atividades como oficinas sobre recifes de corais, contação de histórias sobre a vida marinha, artes e artesanato com materiais reciclados e aprendizado prático sobre conservação dos oceanos e poluição plástica.

Lente Além do Oceano (LBO) Fotografia Subaquática Apresente

Apresentando envios de tirar o fôlego que revelam a beleza oculta do mundo subaquático através das lentes de fotógrafos apaixonados.

Reconhecimento e prêmios

Prêmio de Melhor Estande Criativo – Em reconhecimento à criatividade e ao esforço investidos pelos expositores, o Prêmio de Melhor Estande será entregue durante a cerimônia oficial de abertura, celebrando o design de estande excepcional, a inovação e o envolvimento dos visitantes.

– Em reconhecimento à criatividade e ao esforço investidos pelos expositores, o Prêmio de Melhor Estande será entregue durante a cerimônia oficial de abertura, celebrando o design de estande excepcional, a inovação e o envolvimento dos visitantes. Prêmio de Reconhecimento da Mídia – Para homenagear a excelência de nossos parceiros de mídia que trouxeram maior visibilidade à cultura do mergulho, à conservação marinha e à importância de plataformas como a MIDE na promoção do setor.

– Para homenagear a excelência de nossos parceiros de mídia que trouxeram maior visibilidade à cultura do mergulho, à conservação marinha e à importância de plataformas como a MIDE na promoção do setor. Prêmio de Reconhecimento de Mergulho Adaptado – Este prêmio homenageia uma organização dedicada a capacitar pessoas com deficiências por meio do mergulho adaptativo, reconhecendo seus esforços para quebrar barreiras e inspirar a comunidade de mergulho a abraçar a diversidade e a acessibilidade.

Prêmios emocionantes diariamente

Com mais RM100,000 em prêmios em disputa, os visitantes podem ganhar pacotes de mergulho, pacotes de viagem, equipamentos, cursos de treinamento e muito mais, generosamente patrocinados por nossos expositores.

Destaques projetados para o MIDE 2025

Número de empresas expositoras 200

200 Total de estandes 330

330 Visitantes esperados: 17,000

17,000 Participantes profissionais 10,000

10,000 Vendas Estimadas : RM30 milhões

: RM30 milhões Seminários/Fóruns: 40 sessões | 70 palestrantes

Características e atividades especiais

Rede B2B : Hospedado por Turismo Malásia , conectando operadores de mergulho com agentes de viagens internacionais.

: Hospedado por , conectando operadores de mergulho com agentes de viagens internacionais. Meet & Greet : Organizado pelo Departamento de Turismo das Filipinas para networking regional.

: Organizado pelo para networking regional. Cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimento: Entre Eventos Asiáticos Exsic (organizador do MIDE) e RHB Ocean Harmoni, promovendo a colaboração sustentável.

Endossos e Parceiros Estratégicos

Aprovado pelo :Corporação de Desenvolvimento do Comércio Exterior da Malásia (MATRADE)

:Corporação de Desenvolvimento do Comércio Exterior da Malásia (MATRADE) Aprovado por : Ministério do Turismo, Artes e Cultura (MOTAC)

: Ministério do Turismo, Artes e Cultura (MOTAC) Parceiros estratégicos da indústria : Conselho de Promoção Turística da Malásia (MTPB) Conselho de Promoções Turísticas das Filipinas Conselho de Turismo de Sabah Turismo Terengganu Autoridade de Desenvolvimento de Langkawi (LADA) Autoridade de Desenvolvimento de Tioman (TDA) Perbadanan Labuan Universidade Malásia Terengganu (UMT) Ocean Harmoni da RHB

:

Parceiros oficiais de mídia

Raio X revista - Dinamarca

DiveLog Australasia – Austrália

Mergulhador revista - RU

Malásia Verdadeiramente Ásia – Malásia

AmLeisure Media Sdn Bhd – Malásia

Adelston Media – Malásia

GoTraz – Malásia

Jom Do It Now – Malásia

Guia de Viagem – Malásia

Sobre o organizadorAsiaEvents Exsic (AEE) é a força por trás do MIDE, com mais de anos de experiência 28 em exposições, mídia, lazer e hospitalidade. A AEE possui um histórico comprovado na curadoria de feiras comerciais locais e internacionais de sucesso e foi reconhecida com inúmeros prêmios por suas contribuições para eventos empresariais e turismo na Malásia.