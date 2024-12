Maldives Master será lançado em 2025

A Master Liveaboards anunciou a chegada no início de 2025 de seu novo navio nas Maldivas, o Maldives Master – um substituto para o querido Blue Voyager que infelizmente queimou enquanto estava na doca de manutenção.

A Mestre das Maldivas é um navio de 42 metros para viver a bordo que ostenta duas cabines fixas espaçosas com cama de casal, oito cabines duplas/twin conversíveis e duas cabines individuais, acomodando 26 hóspedes. Ela possui uma área de jantar interna, um bar, um lounge no céu e uma jacuzzi ao ar livre. Uma área de lounge ao ar livre com sombra pode ser encontrada no convés médio, além de quatro decks de sol diferentes - um deck de observação localizado na frente do convés médio e superior, um deck ao ar livre no convés superior e um deck oceânico na popa do barco, todos fornecendo assentos e espreguiçadeiras confortáveis.

Cabines espaçosas no Maldives Master

O deck oceânico é um recurso exclusivo que permite aos hóspedes relaxar ao ar livre enquanto estão perto da água. Em muitas noites, os holofotes iluminam a água perto do deck oceânico para atrair plâncton, que atrai as arraias-manta e os tubarões-baleia. Houve muitos avistamentos próximos de mantas e tubarões-baleia se alimentando.

Uma das características mais marcantes do Maldives Master é o dhoni personalizado (embarcação de apoio ao mergulho) Blue Shadow. Este dhoni de 19 metros é espaçoso, rápido e equipado com todas as conveniências modernas que os mergulhadores desejam. Cada mergulhador tem sua própria estação com bastante espaço para guardar seus equipamentos e kits, e a equipe do dhoni está pronta para ajudar. Durante as viagens de ida e volta aos locais de mergulho, você pode subir as pequenas escadas até o convés superior para aproveitar o sol e as vistas deslumbrantes. Há um banheiro com chuveiro localizado dentro do convés principal, além de dois chuveiros de mão no convés traseiro e tanques de enxágue separados para câmera e equipamento. Um motor rápido, dois geradores e dois compressores com um sistema de membrana nitrox significam que você desfrutará de uma experiência de mergulho de primeira classe nas Maldivas.