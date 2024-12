Orca enlutada emerge com novo filhote

Uma orca que ganhou as manchetes em 2018 quando continuou carregando seu filhote morto por uma distância de cerca de 1,600 km em um aparente luto de 17 dias foi vista com um novo filhote na costa do Pacífico dos EUA.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Baleias, sediado em Washington (CWR) dizem que a orca, designada como J35, embora informalmente conhecida como Tahlequah, deu à luz uma filha, mas acrescentam que o comportamento do casal deu à comunidade de pesquisa alguns motivos para preocupação.

J35 e seu filhote – já designado J61, como o mais novo membro do grupo J de orcas do Pacífico Noroeste – foram vistos juntos pela primeira vez em Puget Sound, no estado de Washington, em 20 de dezembro.

Três dias depois, uma equipe de cientistas do centro de ciências do Pacífico Noroeste da NOAA Fisheries conseguiu realizar observações que confirmaram a relação entre J35 e J61, e fotografar a parte inferior do filhote para confirmar seu gênero.

“O início da vida é sempre perigoso para novos bezerros, com uma taxa de mortalidade muito alta no primeiro ano”, ressalta o CWR. “J35 é uma mãe experiente, e esperamos que ela consiga manter J61 vivo durante esses primeiros dias difíceis.”

J61 agora tem que superar os desafiadores primeiros dias de vida (Maya Sears / NMFS / NOAA)

“É difícil avaliar a saúde das orcas recém-nascidas, pois elas parecem ser irregulares e cheias de caroços quando nascem”, destacou Tamara Kelley, diretora de desenvolvimento de outro órgão sediado em Washington, Conservação de Orcas, “mas nas próximas semanas o bezerro deve começar a ganhar peso, e é quando os pesquisadores terão uma ideia mais clara do estado de saúde.”

"Não parece animado"

De acordo com a NOAA Fisheries, que realiza fotogrametria e medições corporais da população de orcas, o filhote provavelmente nasceu prematuro. Ela também acredita que a condição corporal de J35 parecia subnormal quando foi verificada pela última vez em outubro.

“Idealmente, as mães precisam ser robustas, com amplo armazenamento de gordura para ajudar com as demandas da lactação, o que é uma preocupação”, disse a Orca Conservancy.

Os pesquisadores viram o bezerro permanecer debaixo d'água por períodos de tempo, indicando amamentação ou tentativas de amamentação, e também sendo empurrado na cabeça de J35, embora "não parecesse animado".

“A população de orcas residentes do sul precisa de amplo acesso ao seu suprimento de alimentos, principalmente salmão, para sobreviver e prosperar”, comentou o CWR. “Cada nascimento conta e essas baleias precisam de peixes suficientes para sustentar a si mesmas e seus filhotes.

“Continuamos a defender a recuperação do salmão por meio da restauração do habitat, remoção de represas e gestão racional da pesca no noroeste do Pacífico.”

A Orca Conservancy enfatizou que “os estoques de salmão precisam ser recuperados para níveis que ajudem a sustentar o crescimento populacional”.

