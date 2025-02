Clubbed: Como os camarões louva-a-deus absorvem suas próprias ondas de choque

Camarões-louva-a-deus beligerantes capturados fora de suas tocas são há muito tempo objetos populares para fotógrafos subaquáticos — embora a maioria saiba que correm o risco de ter a porta da cúpula rachada se chegarem muito perto.

Esses grandes camarões dão um soco poderoso que podem usar para matar presas ou defender território de rivais. Capaz de esmagar uma concha de molusco ou quebrar vidro de aquário, esse soco tem a força de uma bala calibre .22, dizem cientistas da Northwestern University em Illinois.

O que eles queriam descobrir era como os nervos e tecidos delicados dos camarões sobrevivem às intensas ondas de choque criadas durante o processo – e eles acham que agora têm a resposta.

O soco é dado através dos dois “clavas dáctilas” semelhantes a martelos do camarão. Estes, ao que parece, são cobertos por padrões em camadas que, ao bloquear vibrações específicas, formam um escudo.

A equipe acredita que os princípios aqui aplicados podem ser aplicados ao desenvolvimento de materiais sintéticos de filtragem de som ou à proteção contra ferimentos relacionados a explosões.

Ondas de pressão e bolhas

“A maioria dos trabalhos anteriores se concentrou na tenacidade e na resistência a rachaduras do taco [dactyl], tratando a estrutura como um escudo de impacto reforçado”, diz o Prof. Horacio D Espinosa, especialista em materiais bioinspirados na Northwestern e coautor do estudo recém publicado in Ciência.

“Descobrimos que ele usa 'mecanismos fonônicos' – estruturas que filtram seletivamente as ondas de estresse. Isso permite que o camarão preserve sua capacidade de ataque em múltiplos impactos e previna danos ao tecido mole.”

Camarão-louva-a-deus pavão poderoso (Rickard Zerpe)

Os tacos dáctilos armazenam sua energia em estruturas semelhantes a molas contidas por tendões semelhantes a travas. Quando a trava é liberada, a energia armazenada impulsiona o taco para frente com força explosiva.

“Quando o camarão mantis ataca, o impacto gera ondas de pressão em seu alvo”, diz Espinosa. “Ele também cria bolhas, que rapidamente colapsam para produzir ondas de choque na faixa de megahertz.

“O colapso dessas bolhas libera rajadas intensas de energia, que viajam pelo bastão do camarão. Esse efeito de onda de choque secundário, junto com a força de impacto inicial, torna o golpe do camarão mantis ainda mais devastador.”

A equipe analisou a microestrutura do camarão-louva-a-deus-pavão (Odontodactylus scyllarus) e identificou duas regiões distintas dentro do clube.

A região de impacto que aplica os golpes consiste em fibras mineralizadas dispostas em um padrão espinha de peixe reforçado. Abaixo disso, a região periódica é composta de feixes de fibras torcidas, semelhantes a saca-rolhas, nos quais cada camada é progressivamente rotacionada em relação às suas vizinhas.

Papel crucial

“A região periódica desempenha um papel crucial na filtragem seletiva de ondas de cisalhamento de alta frequência, que são particularmente prejudiciais aos tecidos biológicos”, diz Espinosa. “Isso efetivamente protege o camarão de ondas de estresse prejudiciais causadas pelo impacto direto e pelo colapso da bolha.”

Os pesquisadores analisaram simulações 2D do comportamento das ondas, mas pesquisas futuras provavelmente se concentrarão em “simulações 3D mais complexas para capturar completamente como a estrutura do taco interage com as ondas de choque”, diz Espinosa.

“Além disso, projetar experimentos aquáticos com instrumentação de última geração nos permitiria investigar como as propriedades fonônicas funcionam em condições submersas.” Liderado por Nicolas Alderete da Northwestern, o estudo foi apoiado pelo Air Force Office of Scientific Research, o Office of Naval Research e a National Science Foundation.

