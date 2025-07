Cornwall entra no espírito da Semana Nacional da Marinha

O tema da iminente Semana Marinha Nacional de 2025 é “o fundo do mar sob as ondas”, diz o Cornwall Wildlife Trust (CWT).

De hoje (26 de julho) até domingo, 3 de agosto, uma série de atividades ao ar livre foram organizadas para ajudar as pessoas a aproveitar e entender a vida marinha da Cornualha.

Projetadas para acomodar famílias e pessoas de todas as idades, as atividades incluem passeios em piscinas naturais, safáris de mergulho com snorkel em pradarias de ervas marinhas, observação de golfinhos no alto de penhascos e limpeza de praias, incluindo pelo menos uma com uma discoteca silenciosa.

“Ao participar, você nos ajudará a monitorar e registrar a vida selvagem da Cornualha”, diz a CWT. “A Cornualha abriga alguns dos animais marinhos mais ricos do Reino Unido, desde pequenos corais coloridos raros até tubarões-frade gigantes.

Busca na costa de Stackhouse Cove (Matt Slater)

O ambiente marinho está, infelizmente, sob crescente pressão devido às práticas de pesca prejudiciais, ao desenvolvimento do mar e à poluição causada pela agricultura, esgoto e plástico. Por meio da Semana Marinha Nacional, o Cornwall Wildlife Trust espera inspirar uma nova geração de conservacionistas marinhos e voluntários a agir em prol da natureza.

“A Semana Nacional da Marinha oferece uma oportunidade para todos explorarem o litoral local e se envolverem com os incríveis grupos Your Shore em toda a Cornualha”, afirma Katie Bellman, responsável por engajamento marítimo da CWT. “Há algo para todos, com mais de 25 eventos acontecendo em todo o condado.”

A CWT é uma das 46 organizações sem fins lucrativos do Reino Unido que, juntas, compõem a Royal Society of Wildlife Trusts. Uma lista de Eventos da Semana Nacional da Marinha específico para Cornwall está disponível no site da CWT.

