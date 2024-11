Deep Deceiver: Nudez estranha na Midnight Zone

O primeiro nudibrânquio conhecido por viver na zona batipelágica ou zona da meia-noite do oceano, muito além do alcance da luz solar, foi descrito por pesquisadores do Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), na Califórnia.

Bathydevius caudactylus – ou “Deep Deceiver” – é bioluminescente e tem uma grande estrutura encapuzada que pode disparar jatos de água em uma extremidade, uma cauda plana franjada com projeções semelhantes a dedos ou dáctilos no outro, e órgãos internos de cores brilhantes no meio.

Com base em seu pé semelhante ao de um caracol, a criatura foi inicialmente chamada pelos biólogos marinhos de “o molusco misterioso”.

Foi observado pela primeira vez há quase um quarto de século, em fevereiro de 2000, durante um mergulho com o MBARI ROV Tiburon fora da Baía de Monterey a uma profundidade de 2,614 m. No entanto, é somente agora, depois de mais de 150 avistamentos de ROV terem sido revisados, que um descrição detalhada foi publicado.

O molusco misterioso é encontrado apenas no oceano profundo (MBARI)

“Graças à avançada tecnologia subaquática do MBARI, fomos capazes de preparar a descrição mais abrangente de um animal de águas profundas já feita”, comentou o cientista sênior e líder de equipe do instituto, Bruce Robison. “Investimos mais de 20 anos na compreensão da história natural desta fascinante espécie de nudibrânquio.”

Capuz gelatinoso

Enquanto a maioria dos nudibrânquios se move em superfícies sólidas usando seus pés musculosos, esta lesma-do-mar usa seu capuz gelatinoso para se impulsionar na água, nadando com ondulações para cima e para baixo em todo o corpo, do capuz à cauda.

Se ameaçado, as pontas de sua cauda bifurcada brilham devido à bioluminescência e também podem se soltar – possivelmente uma tática para distrair predadores, especulam os cientistas.

“Quando o filmamos pela primeira vez brilhando com o ROV, todos na sala de controle soltaram um alto 'Oooooh!' ao mesmo tempo”, disse o cientista sênior do MBARI Steven Haddock. “Ficamos todos encantados com a visão.

Bioluminescência, com a luz vinda da superfície do capuz e dos dáctilos (MBARI)

“Só recentemente as câmeras se tornaram capazes de filmar bioluminescência em alta resolução e em cores. O MBARI é um dos únicos lugares no mundo onde levamos essa nova tecnologia para o oceano profundo.”

Análise genética

Dezoito indivíduos também foram capturados para análise genética. Isso revelou que a criatura era um nudibrânquio, mas um parente tão distante de espécies conhecidas que foi considerado pertencente a uma família própria.

Foi dado a ele um nome científico baseado em Deep Deceiver por causa de sua identidade obscura e das pontas da cauda em forma de dedos. O comprimento típico é de 14.5 cm, enquanto o capuz elástico pode medir até 9 cm de largura.

O órgão vermelho que pode ser visto nas imagens é o estômago, o órgão laranja é a glândula digestiva e a pequena mancha branca é o cérebro. A análise do conteúdo estomacal de cada nudibrânquio revelou os restos de camarão mysid, que pareciam ter sido capturados através do uso do capuz, embora esse processo ainda não tenha sido observado.

Como outros nudibrânquios, o Deep Deceiver é hermafrodita e parece descer ao fundo do mar para desovar, permanecendo preso pelo pé enquanto libera seus ovos. O relatório completo acaba de ser publicado no periódico Pesquisa em alto mar, parte I.

Também na Divernet: Caracol bate recorde de peixe mais profundo do mundo, 4 novas espécies de polvo de profundidade identificadas, Octopus Garden é um acelerador de ovos em águas profundas