Distância não é problema para baleia jubarte em busca de companheira

Uma das mais longas migrações conhecidas de qualquer mamífero, e surpreendente até mesmo para os padrões de baleias jubarte de amplo alcance, foi documentada por uma equipe internacional de pesquisadores com a ajuda de cientistas cidadãos.

Baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) as rotas de migração são conhecidas por se estenderem por longas distâncias entre o norte e o sul, desde áreas de reprodução tropicais até áreas de alimentação mais frias, mas as populações tendem a permanecer separadas longitudinalmente e altamente leais às suas áreas de alimentação habituais.

No Hemisfério Sul, há sete populações reprodutoras conhecidas e até agora não se acreditava que houvesse muita sobreposição entre elas.

Companhia de fêmeas

Agora, a equipe registrou o que diz ser a maior distância documentada entre avistamentos de um macho adulto de baleia jubarte, visto em áreas de inverno de duas bacias oceânicas diferentes.

Ele foi observado pela primeira vez no Pacífico oriental, na costa da Colômbia, em 2013 e 2017, e cinco anos depois, perto de Zanzibar, no sudoeste do Oceano Índico, quando se acredita que ele tivesse pelo menos 15 anos de idade.

Os avistamentos ocorreram todos perto da temporada de reprodução e mostraram a baleia na companhia de fêmeas. Com os dois estoques reprodutores separados por 120° de longitude, a distância que a baleia teve que cobrir entre eles foi de no mínimo 13,046 km.

Cientistas cidadãos, bem como pesquisadores científicos, contribuíram para o estudo por meio de várias fotografias enviadas ao site Baleia feliz, que identifica os animais por suas nadadeiras individuais e possui um banco de dados contendo mais de 100,000 imagens

A migração excepcional pode ter sido motivada pela mudança climática que está esgotando os estoques de krill dos quais as baleias se alimentam, dizem os cientistas. No entanto, outra teoria é que, à medida que as populações de baleias continuam a se recuperar desde a moratória de caça dos anos 1980 observada pela maioria dos países, pode ter se tornado mais difícil para os machos competirem para encontrar uma fêmea adequada dentro de seus territórios habituais.

Pesquisadora de baleias Ekaterina Kalashnikova

Dra. Ekaterina Kalashnikova do Programa de Cetáceos da Tanzânia liderou o estudo e diz que a jornada da baleia representa a maior distância já registrada por uma baleia jubarte.

O estudo foi dito para sublinhar a importância do “esforço de pesquisa transfronteiriça e da ciência cidadã para entender os potenciais impulsionadores e o impacto populacional dos movimentos interoceânicos das baleias jubarte”. É publicado no periódico Ciência Real Sociedade Aberta.

Também na Divernet: Encontro homossexual de Humpbacks capturado pela câmera, Caçadores de alienígenas inspiram primeiro bate-papo mundial com baleias, Mares do Reino Unido “uma estação de serviço” para jubartes, Humpback Hits: Músicas cativantes podem dar a volta ao mundo