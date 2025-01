Egípcios correm para reagir a incidente fatal com tubarão

Uma semana após um incidente fatal envolvendo um turista e um tubarão no resort de Marsa Alam, no Mar Vermelho, em 29 de dezembro, o comitê científico do Egito Instituto Nacional de Oceanografia e Pesca (NIOF) emitiu seu “relatório final” sobre o assunto.

As vítimas eram dois turistas italianos: Gianluca Di Gioia, 48, morreu enquanto Peppino Fappani, 69, que tentou ajudá-lo, sofreu mordidas nos braços e pernas, mas não ficou gravemente ferido. Os homens entraram no mar perto do píer do Safaya Resort, mas fora da área designada para nadar, e o incidente foi relatado on Divernet.

Diz-se agora que o tubarão responsável foi um mako, duas espécies das quais, o tubarão-de-barbatana-curta (Isurus oxyrinchus) e barbatana longa (Isurus paucus), são encontrados no Mar Vermelho, mas raramente perto de praias. Ambos estão globalmente ameaçados de extinção.

O relatório do NIOF declara que o incidente, embora raro, “não foi inesperado”, considerando a presença de tubarões predadores naturais, especialmente em áreas costeiras rasas do Mar Vermelho, de acordo com resumos em Egito Independente.

O comportamento agressivo do tubarão-anequim foi atribuído à pesca excessiva praticada por barcos dentro e fora das reservas naturais do Mar Vermelho e aos seus efeitos nocivos sobre os estoques de presas dos quais os tubarões dependem.

“Há fortes evidências de que este incidente não é acidental e, mesmo que esta pesca seja completamente proibida, os ataques de tubarão continuarão a ocorrer por muitos anos, até que os estoques naturais de peixes sejam repostos”, afirma o relatório.

Ele também aponta para o perigo de pessoas serem autorizadas a nadar em áreas proibidas e sugere que, neste caso, foi a presença de um grupo de golfinhos que encorajou o tubarão a sair para caçar.

Golfinhos-rotadores do Mar Vermelho (Alexander Vasenin)

O fato de a vítima ter sido atacada, mas seu corpo não ter sido consumido, foi considerado significativo, provavelmente refletindo que o tubarão estava se defendendo instintivamente contra o que via como uma intrusão em seu território de alimentação.

Ele atacou os homens pelo menos cinco vezes, o que sugere que estava em frenesi devido à falta de presas.

Recomendações

O relatório deixa claro que pesquisas mais abrangentes sobre o comportamento dos tubarões precisam ser produzidas em cooperação com agências governamentais e o setor de turismo, e contém um conjunto de recomendações destinadas a reduzir novos incidentes e melhorar as medidas de segurança nas praias turísticas.

Isso inclui o estabelecimento de um programa científico de monitoramento de tubarões com duração de um ano em áreas costeiras, usando as mais recentes técnicas de rastreamento; workshops de conscientização sobre tubarões para proprietários de projetos turísticos e capitães de barcos; e bolsas de estudo científicas e programas de pós-graduação para produzir especialistas no comportamento de tubarões e outros “organismos marinhos perigosos”.

Um comitê para gerenciar crises de tubarões deve ser formado por representantes da Província do Mar Vermelho, da Agência de Assuntos Ambientais, da NIOF e de autoridades de segurança e saúde; e os procedimentos de segurança marítima devem ser aprimorados, com pessoal de resgate treinado presente nos molhes dos hotéis, além de equipamentos médicos avançados e barcos de resgate rápidos prontamente disponíveis.

Um plano deve ser desenvolvido para gerenciar resíduos marinhos, regular a pesca e combater a poluição marinha para evitar alterar o comportamento dos tubarões e manter o equilíbrio ecológico. E o relatório reforçou alertas anteriores contra carcaças de animais e resíduos orgânicos sendo descartados por navios que passam e atraindo tubarões para áreas costeiras.

O que não fazer

Usuários de água devem evitar: nadar desacompanhados; aventurar-se longe da costa em áreas profundas e íngremes; entrar no mar ao nascer do sol, ao pôr do sol ou à noite, quando os tubarões estão forrageando; usar joias ou roupas brilhantes; entrar na água com feridas abertas; e alimentar tubarões.

O comitê também recomenda estimar os estoques de espécies de tubarões em cooperação com países vizinhos, a fim de desenvolver planos de gestão e manter um equilíbrio ecológico.

Outra sugestão é separar a área de pesca do Mar Vermelho do Golfo de Suez e proibir barcos de pesca em todas as partes do Mar Vermelho, do recife Ashrafi até a fronteira Egito/Sudão no sul. Em vez disso, eles teriam permissão para operar fora das águas territoriais do Egito, e o Great Fringing Reef seria declarado uma reserva natural.

A morte de Di Gioia foi a primeira relatada em relação a tubarões desde a de um menino de 24 anos Mergulhador russo em Hurghada em junho de 2023 em um encontro que se acredita ter envolvido um tubarão-tigre. Em 2022, dois turistas morreram no que também se acredita terem sido encontros com tubarões-tigre em Hurghada.

Também na Divernet: Turista morre em incidente com tubarão no Mar Vermelho, Morte de tubarão tigre em Hurghada, Mortes atribuídas a tubarão-tigre fêmea