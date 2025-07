Cavalos-marinhos ingleses aparecem em massa

Uma espécie marinha que parece estar prosperando na Inglaterra neste verão é o cavalo-marinho, embora os voluntários dedicados que ajudaram a causar essa situação apreciariam se outros mergulhadores resistissem a ir ver com os próprios olhos.

Na primeira semana de julho, mergulhadores do Confiança do Cavalo Marinho realizaram uma pesquisa na costa sudoeste como parte de seu trabalho em um documentário e ficaram surpresos ao encontrar nada menos que 17 cavalos-marinhos em um local. Cerca de metade deles eram machos e a maioria deles, um bom presságio para o futuro da população, estava prenhe.

Apenas uma vez antes os especialistas do fundo viram um número maior de cavalos-marinhos num único mergulho, o que foi o 22 registrado em Studland Bay em 2020 no final do bloqueio da Covid, conforme relatado em Divernet na época. O fundo calculou que estes representavam menos da metade do número total de cavalos-marinhos que habitavam o local, embora dentro de semanas a população havia se dissipado.

Foi o fundador e CEO da Seahorse Trust, Neil Garrick-Maidment, quem liderou o mergulho mais recente e avistou os cavalos-marinhos pela primeira vez. Ele foi o responsável por capturar as duas espécies nativas da Grã-Bretanha, o espinhoso (Hipocampo guttulatus) e cavalo-marinho de focinho curto (H hipocampo). protegida pela Lei de Vida Selvagem e Campo em 2008.

Dois cavalos-marinhos foram vistos em um mergulho de pesquisa recente (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

É ilegal procurar ativamente essas espécies protegidas por meio de mergulho ou snorkel sem as licenças da Organização de Gestão Marinha (MMO), sob as quais os mergulhadores do Seahorse Trust estão autorizados a operar. No entanto, qualquer mergulhador que encontrar um cavalo-marinho por acaso deve: relatar o avistamento para que possa ser refletido no Banco de Dados Nacional de Cavalos-Marinhos (NSD).

Sucesso das amarrações ecológicas

O Seahorse Trust criou o British Seahorse Survey em 1994, tornando-o o levantamento contínuo mais longo do mundo. Os dados de avistamento são inseridos no NSD, parte do Banco de Dados Mundial de Cavalos-Marinhos.

Um fator que agora parece estar beneficiando os cavalos-marinhos britânicos são as amarrações ecológicas instaladas pela Seahorse Trust, Boatfolk e Studland Bay Marine Partnership para evitar danos aos habitats de ervas marinhas causados ​​por âncoras e correntes de barcos.

As amarrações ecológicas utilizam tirantes elásticos em vez de correntes, que sobem com a maré para evitar o arrasto ao longo do fundo do mar. O sistema é caro, custando cerca de £ 100,000 por ano para manter, embora as taxas de amarração para os usuários dos barcos e doações ajudem a cobrir o custo.

