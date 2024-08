Monstros de espaguete voadores entre raridades de montanhas submarinas profundas

Raridades de formas de vida em águas profundas, 20 possíveis novas espécies e um novo monte submarino de 3 km de altura foram encontrados em uma cadeia de montanhas submersas no Pacífico Sul durante uma expedição de um mês liderada pelo Instituto do Oceano Schmidt (SOI).

As descobertas foram feitas ao longo da Cordilheira de Nazca, a 1,450 km da costa do Chile, usando equipamento de ecossondagem multifeixe do navio de pesquisa Falkor para mapear a área e explorá-la mais de perto a partir do ROV Su Bastian.

O supervisor do ROV Michael Rae opera Su Bastian da sala de controle da missão (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

Os cientistas mapearam em alta resolução o monte submarino ainda sem nome, que cobre uma área de cerca de 70 km², e descobriram que ele se eleva mais de 3 km do fundo do mar, de uma profundidade de 4.1 km para pouco menos de 1 km da superfície.

Quando a classificação de 4.5 km Su Bastian realizou um mergulho exploratório em uma de suas cristas e encontrou jardins de esponjas e corais antigos.

A equipe também mapeou e explorou outros nove montes submarinos atualmente desprotegidos, um dos quais abrigava o que foi descrito como um jardim de corais de águas profundas intocado de 800 m², colonizado por criaturas como peixes-do-rochedo, estrelas-de-olho-de-peixe e caranguejos-reais.

Jardins de corais com estrelas-de-bico-branco, anêmonas e Pentaceros richardsoni e a Helicolenus lengerichi peixe (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Poecilasma caranguejo-real (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)



Coral dourado (Crisogorgia) com Uroptychus lagosta agachada, bentônica Lirocteis ctenóforo e Caliastro estrela do mar (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

A equipe também capturou a primeira filmagem de uma câmera ao vivo Promachoteuthis lula. Este gênero é tão raro que apenas três espécies já foram descritas, com base em algumas amostras mortas encontradas em redes, várias no final do século XIX.

Primeira filmagem de um show ao vivo Promachoteuthis lula (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Outras raridades incluíam o primeiro Casper polvo para ser visto no Pacífico Sul. Descoberto em 2016 o azul polvo ainda não foi descrito cientificamente ou nomeado formalmente, e foi visto a uma profundidade de 4,443 m. Também foram avistamentos valiosos dois Batifisa sifonóforos, aka “monstros de espaguete voadores”.

A primeira vez que um “Casper” polvo foi visto no Pacífico Sul (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Sapo-do-mar (Chaunacops coloratus) com peitoral barbatanas apoiado contra rocha e areia (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Grande coral de bambu contendo ctenóforos bentônicos, cracas, uma estrela do mar e ofiuroides (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Tanto a Cordilheira de Nazca quanto a adjacente Cordilheira de Salas y Gómez estão atualmente sendo consideradas para designação como área marinha protegida de alto mar.

Esta foi a terceira expedição do SOI este ano nas cordilheiras de Nazca e Salas y Gómez, com cerca de 25 montes submarinos já explorados. As viagens anteriores, em janeiro e fevereiro, documentaram mais de 150 espécies até então desconhecidas, bem como extensões de distribuição de animais que antes não eram conhecidos por viverem ali.

O monte submarino ainda sem nome – uma sugestão da tripulação está sendo considerada (Schmidt Ocean Institute)

Coral chiclete (Paragórgia) coberto com toque de Midas (amarelo Parazoantídeos) (ROV SuBastian / Instituto Oceânico Schmidt)

Lagosta atarracada no gênero Esternóstilo, considerada uma espécie recentemente identificada (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Antes das expedições, sabia-se que 1,019 espécies viviam nesta parte do Pacífico, mas esse número agora foi ampliado para além de 1,300 e continua crescendo.

Os resultados serão enviados para Censo Oceânico, a aliança internacional liderada pela Nippon Foundation e Nekton para acelerar a descoberta e a proteção da vida oceânica.

Os seus investigadores e hidrógrafos do Centro de Mapeamento Costeiro e Oceânico/Centro Hidrográfico Conjunto da University of New Hampshire estavam presentes na expedição, sendo que este último realizou o mapeamento.

“A descoberta de um novo monte submarino com quase 2 milhas de altura – quase quatro vezes mais alto que o Burj Khalifa – com um ecossistema vibrante foi muito emocionante”, disse o cocientista chefe e diretor executivo do SOI, Dr. Jyotika Virmani.

“Apenas 26% do fundo do mar foi mapeado com esta alta resolução e cada expedição em Falkor traz à tona um pouco mais do fundo do mar desconhecido e da vida em nosso planeta natal.”

