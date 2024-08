Novas ferramentas de sequenciação genética acabaram de desvendar um segredo bem guardado – que existem três tipos diferentes de tubarão branco e, infelizmente para eles, tendem a não se misturar.

Os tubarões brancos que povoam o Pacífico Norte são distintos dos do Pacífico Sul e do Oceano Índico – e ambos os grupos diferem dos do Atlântico Norte e do Mediterrâneo.

Embora ainda todos pertencentes à espécie Carcharadon carcharias os três grupos foram separados fisicamente durante o “Penúltimo Período Glacial” entre 240,000 e 130,000 anos atrás. Esta era glacial viu o nível do mar e a temperatura da água caírem e depois subirem, e as correntes oceânicas alterarem-se, criando barreiras invisíveis à migração dos tubarões.

Cada grupo desenvolveu seu perfil genético distinto e permanece isolado dos demais no que diz respeito à reprodução. À medida que este processo continua, e se cada grupo sobreviver, acabará por se desenvolver numa espécie distinta.

pesquisadores da Universidade do Norte na Noruega, liderados pelos professores Galice Hoarau e Leslie Noble, colaboraram com uma equipe científica internacional para estudar grandes tubarões brancos com detalhes que dizem ser sem precedentes.

Eles examinaram 106 espécimes e usaram marcadores genéticos chamados SNPs (polimorfismos de nucleotídeo único) para sequenciar os genomas inteiros de 17 deles, juntamente com partes selecionadas dos genomas dos outros.

Cada tubarão poderia ser facilmente identificado como pertencente a uma das três populações – com uma exceção, um único tubarão híbrido que exibia uma combinação de genes do Indo-Pacífico e do Pacífico Norte.

Ameaças aos tubarões

A divergência genética datada do Penúltimo Período Glacial já foi observada antes em uma ampla gama de espécies. “Por exemplo, o mesmo tipo de divergência foi encontrado em raias manta ao redor da África do Sul ao mesmo tempo”, diz o Prof Hoarau.

Mas a descoberta é preocupante para os tubarões brancos, na medida em que cada grupo depende de um grupo mais pequeno para transmitir os seus genes do que se pensava anteriormente, e a perda de qualquer grupo removeria do conjunto genes que provavelmente não teriam sobrevivido noutros locais.

A equipe Nord: Prof Galice Hoarau, Prof Leslie Noble, Isabel Wagner e Martina Kopp (Nord University)

Acredita-se que a população global de tubarões brancos tenha diminuído quase pela metade durante o último meio século. A população mediterrânica continua a diminuir acentuadamente à medida que os tubarões se tornam capturas acessórias nas pescas, as suas presas naturais, o atum e as focas, diminuem e a poluição aumenta.

Em torno da Cidade do Cabo, na África do Sul e ao largo da Califórnia, as populações locais entraram em colapso devido à predação de orcas, à remoção ilegal de barbatanas de tubarões e às alterações climáticas, enquanto em torno da Austrália e do Cabo Oriental da África do Sul, medidas anti-tubarões destinadas a mantê-los afastados das praias matam muitos.

Placas de sinalização atuais

Durante as migrações, pensa-se que os tubarões individuais utilizam as principais correntes oceânicas como sinais de sinalização, mantendo-se em áreas específicas e potencialmente mantendo a sua separação.

“Trabalhos recentes apontam para que as alterações climáticas modifiquem várias correntes oceânicas, com previsão de um ponto de inflexão para alterar a sua força e posição em menos de 50 anos”, diz o Prof Noble.

“Se estas barreiras mudarem, as linhagens poderão cruzar-se com mais frequência, mas as nossas descobertas sugerem que a descendência pode não ser viável. Adicione isso a outros desafios e, sem uma gestão de conservação reorientada, as perspectivas para este predador de ponta e seus ecossistemas parecem menos do que promissoras.”

O professor Noble afirma que ao utilizar as novas ferramentas “e ao colaborar com investigadores de tubarões de todo o mundo, produzimos a primeira visão verdadeiramente global da conectividade nas populações de tubarões brancos”. Agora a equipa espera que as ferramentas possam ser aplicadas para estudar uma série de outras espécies de tubarões. O estudo é publicado em Current Biology.

