HMS OCToPUS arma mergulhadores para semear ervas marinhas rapidamente

Um dispositivo inovador chamado HMS Polvo sendo testado por mergulhadores de conservação tem mostrado “sinais promissores de sucesso”, após anos de busca por técnicas eficazes para restaurar prados de ervas marinhas, diz a instituição de caridade britânica Ocean Conservation Trust (OCT).

O OCT concentra-se na conservação das ervas marinhas através da sua Programa Blue Meadows, com o objetivo de proteger os leitos existentes e, a longo prazo, restaurar os muitos que foram perdidos nas últimas décadas.

Diz que se inspirou no HMS Polvo da hidrossemeadura, um processo de plantio terrestre projetado para espalhar sementes rapidamente. Sua própria Hydro Marine Seeding (HMS) é uma técnica pela qual sementes de ervas marinhas são injetadas diretamente no leito marinho.

A OCT contratou a empresa Absolute Product Design de Plymouth para projetar um dispositivo portátil com mola baseado em uma pistola de calafetagem, a última parte do Polvo nome derivado de “semeador subaquático pressurizado”. A câmara de 1.5 litro da arma é preenchida com sementes de Zostera marina suspensas em um meio de transporte.

Armado e pronto para semear (OUT)

No decorrer de um mergulho de 20 minutos, um único mergulhador pode usar um Polvo unidade para injetar 2,000 sementes de ervas marinhas, diz o OCT. Sua equipe de Restauração do Habitat Oceânico já usou as armas para semear 1.5 hectares de leito marinho no Solent Maritime e dois hectares no Parque Nacional Marinho de Plymouth Sound.

Enquanto continuam monitorando os locais de restauração, eles relatam que os sinais preliminares de regeneração dos bancos de ervas marinhas foram positivos.

“Nós focamos inteiramente em ervas marinhas subtidais, e com isso há uma variedade de desafios adicionais que vêm com o trabalho abaixo das ondas”, disse Amelia Newman, líder técnica de aquicultura de ervas marinhas da OCT. “Então estamos realmente animados por estar neste estágio com nosso novo dispositivo e começar a ver como ele pode revolucionar a maneira como a OCT restaura este habitat de vital importância.

3.5 hectares de fundo marinho já foram semeados (OUT)

“Somos muito gratos pelo apoio de um dos nossos principais parceiros, Ørsted, e dos engenheiros da Absolute Product Design, que foram fundamentais no desenvolvimento deste dispositivo inovador.”

“Os prados de ervas marinhas são sumidouros de carbono altamente eficientes, que melhoram a qualidade da água e fornecem alimento e abrigo para inúmeras espécies importantes, como enguia-da-areia e arenque”, disse Samir Whitaker, especialista líder em biodiversidade da Ørsted, uma empresa de energia verde. “O Reino Unido perdeu até 90% de suas ervas marinhas, mas grupos como o Ocean Conservation Trust mostraram que podemos trazê-las de volta.”

Em parceria com Sonardyne, MarineSee, Voyis e Blue Robotics, o OCT diz que também desenvolveu um ROV especializado para estender ainda mais seus esforços de conservação. O veículo permite que ele mapeie ervas marinhas no que ele diz ser um detalhe sem precedentes, produzindo fotogrametria de alta resolução para rastrear esforços de restauração e monitorar leitos estabelecidos.

O novo ROV (OCT)

A precisão do ROV também permitirá que o OCT entenda melhor as mudanças sazonais e anuais nos prados de ervas marinhas, afirma.

“Temos muita sorte de passar muito tempo dentro e sobre a água, mas esta tecnologia promete uma forma muito mais precisa, detalhada e eficiente de monitorizar algumas das principais métricas da saúde das ervas marinhas”, disse Outubro gerente de projetos de conservação Andy Cameron. “O que também significa que podemos usar mergulhadores de forma diferente para coisas que o ROV não pode fazer.”

Também na Divernet: 'Tenho ouvido pradarias de ervas marinhas', Ervas marinhas aumentam as esperanças de ‘carbono azul’ na Cornualha, Aumento de ervas marinhas na Cornualha, onda cerebral na Austrália, Seja o campeão! – Camas de ervas marinhas