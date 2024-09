Marinha liberta 6 tartarugas recuperadas nos Açores

A Marinha Real devolveu seis raras tartarugas cabeçudas às águas quentes do Atlântico, recuperadas após terem sido levadas para a costa do Reino Unido em estado de "choque pelo frio" há cerca de 20 meses.

Tripulação do navio patrulha HMS Medway liberou-os nos Açores enquanto viajava de Plymouth para o Caribe para apoiar operações internacionais de combate ao tráfico de drogas e ajudar comunidades insulares atingidas pelo furacão.

Nos primeiros meses de 2023, Divernet havia relatado uma inundação de tartarugas em choque frio encalhando no Reino Unido. Foi quando a meia dúzia de juvenis foi varrida do Caribe ou da costa leste dos EUA por ventos fortes e correntes atlânticas. Eles teriam morrido se não tivessem sido levados pela água e resgatados.

Close-up de uma das tartarugas (Royal Navy)

Cinco desembarcaram na Cornualha e em Devon e foram cuidados pela equipe do Newquay's Aquário Blue Reef, enquanto o sexto foi restaurado à saúde por Zoológico do Mar de Anglesey depois de ser encontrado em uma praia da ilha.

“Todas as tartarugas chegaram enfraquecidas. Em muitos casos, não tínhamos certeza se elas sobreviveriam durante a noite”, disse o curador do grupo do Blue Reef Aquarium, Steve Matchett.

“Todos estavam desidratados e emagrecidos. Isso se deve ao frio excessivo por um longo período e à incapacidade de se alimentar/funcionar adequadamente. Todos eles prosperaram depois que os fizemos passar dos estágios iniciais.”

Aulas de cuidados da equipe do Blue Reef Aquarium para os tratadores de tartarugas voluntários da RN, Subtenente Adam Whitelaw e Técnico de Engenharia Ryan Brooks (Marinha Real)

a caminho

Quando chegou a hora de repatriar as tartarugas – chamadas Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly e Tonni – a Marinha Real ofereceu sua assistência e as carregou a bordo Medway em caixas junto com sua carga regular de suprimentos alimentares, peças de reposição para máquinas e kits de assistência a desastres.

Tripulação se reúne para assistir à liberação das tartarugas (Royal Navy)

As tartarugas não precisavam de alimentação enquanto estavam a bordo, apenas que seus recipientes fossem mantidos limpos e a temperatura da água mantida acima de 20°C. Um dos dois marinheiros que se voluntariaram como tratadores temporários de tartarugas, o Técnico de Engenharia Ryan Brooks, descreveu-as como “de manutenção surpreendentemente baixa”.

“Tudo o que realmente precisamos fazer é garantir que suas gaiolas estejam limpas e que as tartarugas estejam felizes, confortáveis ​​e úmidas – que elas não fiquem ressecadas ou com pontos doloridos – então isso significa basicamente dar uma olhada nelas duas vezes por dia”, disse ele.

De volta ao mar

MedwayA tripulação da se reuniu no convés de voo para assistir ao retorno das tartarugas ao mar ao largo dos Açores. “Como marinheiros profissionais, muitos de nós estamos ansiosos para fazer o que pudermos para reduzir a perda de biodiversidade no mar”, disse o conselheiro sênior de proteção ambiental marítima da RN, Rod Jones.

Fim da viagem para o oeste de uma tartaruga cabeçuda (Marinha Real)

“Encontrar a vida marinha é uma das grandes alegrias da navegação e se pudermos ajudar, mesmo que de uma forma pequena, a tornar isso mais provável no futuro, ficaremos felizes em poder fazê-lo.”

“É isso que temos buscado desde o primeiro dia”, disse Frankie Hobro, dono do Anglesey Sea Zoo, quando Tonni, a tartaruga que ele havia tratado, foi recolhida. “Estamos animados e um pouco emocionados de uma forma feliz.

“Ela também está em mãos muito, muito seguras. É maravilhoso ver o quão entusiasmada e animada a tripulação da Marinha está e o quão ansiosa ela está para cuidar dessas tartarugas – é adorável.”

Também na Divernet: Inundação de tartarugas em choque frio encalha no Reino Unido, Navegação em tartaruga ‘relativamente rudimentar’, A vida procura tartarugas ameaçadas de extinção, A tartaruga que sustenta o mundo, Como os ovos falsos podem aumentar a sobrevivência das tartarugas