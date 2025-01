Consolo na morte de filhote de orca – mas não para J35

A bezerra recém-nascida da orca Tahlequah em Puget Sound, Washington, morreu — e a mãe enlutada mais uma vez teria ficado com o corpo, como fez com um bezerro morto há sete anos.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Baleias (CWR) relataram que a mãe, oficialmente designada J35 entre o grupo J de orcas do Pacífico Noroeste, havia dado à luz – mas também alertaram que seu comportamento e o de seu filhote J61 tinham deu origem a preocupações com a saúde, como Divernet relatado em 27 de dezembro.

“A morte de J61 é particularmente devastadora, não apenas porque ela era uma fêmea que poderia um dia ter potencialmente liderado sua própria linhagem, mas também devido à história de sua mãe J35, que agora perdeu dois dos quatro filhotes documentados – ambos fêmeas”, declarou o CWR.

Orca J35 não sobreviveu (Maya Sears)

Acrescentou que J35 foi vista pela primeira vez usando seu púlpito ou um nadadeira para carregar o corpo de J61 no dia de Ano Novo. Esse comportamento de luto era conhecido, embora suas ações em 2018, quando ela percorreu uma distância de 1,600 km dessa maneira por 17 dias, tenham chamado a atenção internacional por serem tão extremas.

Os grupos de orcas são famílias extensas que permanecem juntas por toda a vida. As mães em luto podem expressar ainda mais suas emoções alterando seus chamados, reduzindo a ingestão de alimentos ou diminuindo a velocidade de seus movimentos, enquanto outras orcas no grupo geralmente ficam por perto para fornecer apoio.

Escassez de salmão

O primeiro filhote de J35 tem agora 14 anos e o terceiro, nascido em 2020, também está vivo. Eles fazem parte da população criticamente ameaçada de baleias assassinas residentes do sul (SRKW), que está sofrendo com a escassez de suprimentos do salmão Chinook, que fornece sua principal fonte de alimento, combinado com os efeitos da poluição, ruído de embarcações e mudanças climáticas.

A população foi reduzida para 75, incluindo o que se acredita serem apenas 23 fêmeas reprodutoras.

Pesca NOAA havia relatado anteriormente que a condição corporal de J35 parecia "anormal", sugerindo que ela pode não ter sido capaz de armazenar gordura suficiente para uma lactação bem-sucedida, e que o bezerro provavelmente nasceu prematuro e não parecia animado.

Houve motivos para consolação pela perda de J35 no último dia de 2024, no entanto, com a confirmação do nascimento de outra orca SRKW, designada J62. Vista entre várias fêmeas adultas, seu gênero e a identidade da mãe ainda não haviam sido estabelecidos. “O filhote parecia física e comportamentalmente normal”, relatou o CWS.

Os pesquisadores planejam realizar observações de acompanhamento tanto do J35 quanto do novo filhote J62, conforme as condições e os movimentos das orcas permitirem.

Também na Divernet: Orca enlutada emerge com novo filhote, A orca sequestrou um filhote de baleia-piloto?, Orca bate recorde – mas a que custo?, A farra das orcas do mergulhador traz multa recorde