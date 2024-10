Leões-do-mar-rosa criados no Reino Unido pela primeira vez

As esperanças quanto ao futuro do leque-do-mar-rosa, uma gorgônia conhecida pelos mergulhadores do sudoeste da Inglaterra e do sul do País de Gales, foram reforçadas pela notícia de que ele foi criado na Grã-Bretanha pela primeira vez.

O feito foi alcançado em um Projeto Coral aquário de laboratório no Horniman Museum & Gardens, no sul de Londres, onde as espécies nativas de corais temperados Eunicella verrucosa diz-se que está se multiplicando bem.

Os leques-do-mar cor-de-rosa – que também podem aparecer como brancos ou alaranjados – são encontrados em águas costeiras do oeste da Irlanda e sudoeste da Grã-Bretanha até as costas da África Ocidental e do Mediterrâneo, mas são considerados ameaçados no Reino Unido e estão na Lista Vermelha da IUCN como vulneráveis ​​em todo o mundo.

Eles habitam águas entre 10 e 50 m de profundidade até o norte de Pembrokeshire e tão a leste quanto Portland Bill, e são comuns em partes do sul de Devon e Cornwall, nas ilhas de Scilly e Lundy. Eles também estão presentes nas costas sul e oeste da Irlanda, embora sejam comuns apenas nas baías de Galway e Donegal.

Liberação de ovos de leque-do-mar-rosa (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Mergulhadores do Universidade de Exeter corais coletados para o projeto de desova de um naufrágio em Teignmouth, no sul de Devon, como parte da pesquisa da aluna de doutorado Kaila Wheatley Kornblum sobre Eunicella verrucosa reprodução.

“É absolutamente incrível testemunhar os ovos sendo expelidos e as larvas nadando por aí”, disse Kornblum. “Esta é uma conquista inovadora e nos oferece uma oportunidade há muito esperada de expandir nosso conhecimento sobre a reprodução de corais temperados, especialmente o desenvolvimento e assentamento de larvas, áreas-chave destacadas pelo trabalho anterior do nosso grupo, mas não observadas até agora.

“Este é um grande passo na nossa compreensão das espécies e na conservação do leque-do-mar-rosa.”

Eunicella verrucosa colônias ramificam-se profusamente e crescem até 25-50 cm de altura em ângulos retos às correntes predominantes. O crescimento, no entanto, é na taxa relaxada de 1 cm por ano.

No Reino Unido, os corais são protegidos pela Lei de Vida Selvagem e Campo de 1981 e, como uma “Característica de Importância para a Conservação”, podem ter Zonas de Conservação Marinha (ZCM) designadas para eles.

Supervisionando o PhD de Kornblum estão o professor de Exeter Jamie Stevens e o Dr. Jamie Craggs, curador principal do aquário no Horniman e cientista-chefe do Projeto Coral. “Esta marca a primeira vez que esta espécie foi desovada e criada no Reino Unido e é um grande passo à frente na conservação da espécie”, disse Craggs. “É maravilhoso ver as larvas agora começando a se estabelecer e crescer em leques-do-mar juvenis.”

Há relatos de que leques-do-mar-rosados ​​foram criados com sucesso em Portugal pelo Oceanário de Lisboa no ano passado.

Também na Divernet: ACIDENTE DE CORAIS: NOSSOS RECIFES PODEM SER SALVOS?, PRODUTORES DE CORAIS REMODELANDO O FUTURO, CIENTISTAS DESCOBREM CORAIS TOLERANTES AO CALOR ESCONDIDOS À VISTA DE TODOS, O QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA OS CORAIS SOBREVIVEREM?, DNA CORAL REVELA QUEM É O PAI