Tubarões abandonam recifes de corais quentes – excrementos de pássaros oferecem apenas vantagens

Os tubarões cinzentos de recife estão sendo forçados a abandonar seus habitats naturais, os recifes de corais, pois as altas temperaturas do oceano estão causando seu branqueamento, de acordo com uma nova pesquisa liderada pelo Reino Unido.

O abandono da residência nos recifes em momentos de estresse ambiental está se refletindo em migrações mais amplas e frequentes para diferentes áreas, além de períodos de ausência cada vez mais longos.

Tais efeitos foram observados persistindo por até 16 meses durante o evento extremo El Niño de 2015-2016, que causou um branqueamento substancial na região do estudo – o remoto arquipélago de Chagos no Oceano Índico. Os cientistas expressaram preocupação sobre o que acontecerá quando o branqueamento se tornar um evento anual, o que está previsto para ocorrer já em 2043.

A equipe internacional de pesquisa foi liderada por cientistas marinhos da Universidade Lancaster e a ZSL (Sociedade Zoológica de Londres) e financiado pela Fundação Bertarelli. Entre 2013 e 2020, eles monitoraram os movimentos dos tubarões conectando rastreadores acústicos de satélite a mais de 120 tubarões e instalando receptores acústicos ao redor dos atóis de coral de Chagos.

Mais de 714,000 deteções acústicas foram registadas e, em colaboração com Observação da Terra cientistas do King's College London, esses dados foram combinados com dados de satélite que registram o estresse ambiental dos recifes.

Troca por tubarões

“Esses resultados fornecem algumas das primeiras evidências de como a mudança nos recifes em resposta ao estresse ambiental, algo que está se tornando mais extremo e mais frequente, está afetando o movimento dos tubarões”, disse o pesquisador principal Dr. David Jacoby, da Universidade de Lancaster.

“Os tubarões-cinzentos-de-recife são predadores comuns e residentes nos recifes do Indo-Pacífico, aventurando-se para longe do recife para se alimentar, mas muitos estão tendo que decidir se escapam dos recifes estressados.

“Diante de uma troca, os tubarões devem decidir se deixam a relativa segurança do recife e gastam mais energia para se manterem frescos, ou permanecem em um recife em condições abaixo do ideal, mas conservam energia.

“Achamos que muitos estão escolhendo se mudar para águas offshore, mais profundas e mais frias, o que é preocupante. Muitos recifes ao redor do globo já viram declínios significativos em tubarões devido à exploração e essa descoberta tem o potencial de exacerbar essas tendências.”

Equilíbrio complexo

“Como grandes predadores, os tubarões-cinzentos-de-recife desempenham um papel muito importante nos ecossistemas de recifes de corais”, disse o autor principal Dr. Michael Williamson do Instituto de Zoologia do ZSL. “Eles mantêm uma teia alimentar delicadamente equilibrada no recife e também circulam nutrientes para os recifes de corais de águas mais profundas, onde costumam se alimentar.

“A perda de tubarões e dos nutrientes que eles trazem pode afetar a resiliência dos recifes durante períodos de alto estresse ambiental.”

“À medida que as mudanças climáticas trazem incertezas crescentes e eventos de estresse extremo cada vez mais frequentes, o importante papel ecológico que esses predadores desempenham nos recifes de corais provavelmente mudará, pois eles passam mais tempo longe dos recifes aos quais estão presos”, disse o Dr. Jacoby.

“As implicações disto ainda não são totalmente compreendidas, mas dado o complexo equilíbrio de espécies e interações tróficas que ocorrem nos recifes de corais, certamente haverá mudanças substanciais.”

Fluxos de nutrientes

Um ponto positivo foi que os receptores acústicos em certos locais marcaram um aumento na residência de tubarões – uma explicação para isso pode ser o guano.

Pesquisas recentes no Arquipélago de Chagos indicaram que alguns recifes têm maiores fluxos de nutrientes por causa de suas aves marinhas residentes, resultando em maior biomassa de peixes e mais resiliência a múltiplos fatores de estresse.

“Alguns dos nossos receptores que estavam vendo um número maior de tubarões residindo também estavam perto de ilhas com populações de aves marinhas”, observou o Dr. Wiliamson. estudo acaba de ser publicado na revista Biologia da Comunicação.

