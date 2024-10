As refeições espinhosas dos tubarões podem ser a salvação para as algas

Sem se deixarem intimidar por esses espinhos, parece que alguns tubarões não encontram nada mais irresistível do que devorar um lanche de ouriço-do-mar – e pesquisadores da Universidade da Austrália University of Newcastle acreditam que a descoberta pode ser vital para salvar as florestas de algas da predação em massa de ouriços.

Nativos do mar temperado da costa sudeste de Nova Gales do Sul, os ouriços-do-mar de espinhos longos (Centrostephanus rodgersii) têm respondido ao aquecimento dos oceanos na Austrália, espalhando-se para o sul, nas águas de Victoria e da Tasmânia.

Os mares da região estão se aquecendo a uma taxa quase quatro vezes maior que a média global, e os ouriços estão devorando algas e invertebrados em seu caminho, reduzindo drasticamente a cobertura de algas para outras formas de vida marinha no processo.

O principal predador dos ouriços sempre foi considerado a lagosta oriental (Sagmariasus verreauxi), que havia diminuído devido à pesca excessiva, mas agora está se recuperando na área. No entanto, a presença das lagostas não parecia estar detendo a invasão de ouriços, então os cientistas decidiram investigar mais profundamente essa relação predador-presa.

Eles ficaram surpresos com o que encontraram quando amarraram 100 ouriços-do-mar a blocos do lado de fora de um esconderijo de lagosta em Wollongong, deixando várias câmeras de vídeo para registrar o que aconteceu em cada uma das 25 noites seguintes. Uma luz filtrada em vermelho foi usada para iluminar a cena, porque os invertebrados não gostam do espectro de luz branca.

“Esperávamos que nossas câmeras capturassem lagostas comendo ouriços”, diz o pesquisador PhD Jeremy Day, “mas, na verdade, as lagostas mostraram pouco interesse nos ouriços e comeram apenas 4% deles. Elas eram frequentemente filmadas passando direto pelos ouriços em busca de outro alimento.”

Os tubarões-cabeça-de-touro mostraram-se muito mais interessados ​​nos ouriços. “Ambos os tubarões-chifre-de-crista (Heterodontus galeatus) e tubarões de Port Jackson (H portusjacksonii) entrou na toca e comeu 45% dos ouriços”, relata Day. “Isso sugere que os tubarões foram negligenciados como predadores de ouriços-do-mar em Nova Gales do Sul.”

Os tubarões pareciam não ter problemas em consumir os grandes ouriços, o que eles faziam “às vezes em apenas alguns goles”, de acordo com Day. “Nossas descobertas sugerem que a diversidade de predadores que comem grandes ouriços-do-mar é mais ampla do que pensávamos – e isso pode ser uma boa notícia para proteger nossas florestas de algas.”

Acontece que, na verdade, havia pouca evidência empírica para a crença antiga de que as lagostas eram o pior pesadelo de um ouriço.

Embora já esteja estabelecido que os habitats das algas podem ser impulsionados pela proteção ou restabelecimento dos predadores de ouriços, os cientistas agora acham que os conservacionistas podem muito bem ter apoiado o predador errado. pesquisa acaba de ser publicado em Fronteiras.

