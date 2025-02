Cuspiu: Por que as baleias não engolem humanos

Já faz quase quatro anos que o mergulhador americano Michael Packàrd ficou gravemente machucado após passar cerca de 40 segundos na boca de uma baleia jubarte que se alimentava em Cape Cod, Massachusetts. Então, o caiaque venezuelano Adrián Simancas pode se considerar sortudo na semana passada por ter sido cuspido para fora ileso quase imediatamente após um encontro próximo com outra baleia jubarte.

Ao contrário de Packàrd, Simancas, de 24 anos, estava na superfície quando foi surpreendido pela baleia, e sua experiência na boca do peixe foi momentânea, embora nesta ocasião tenha sido capturada em vídeo, da jangada sendo remada por seu pai Dell, que estava por perto.

O incidente ocorreu em 8 de fevereiro na Baía de Águila, no Estreito de Magalhães, na costa da Patagônia chilena.

Pacote estava mergulhando em lagostas cerca de 14m de profundidade, conforme relatado em Divernet, quando ele se viu imitando Jonas, mas depois que a baleia balançou a cabeça repetidamente em descrença, o mergulhador foi cuspido na superfície e ficou com uma história memorável para contar.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regulador recovery while still engulfed by the whale.

Tanto ele quanto Simancas, no entanto, estavam convencidos de que iriam morrer. Dell Simancas podia ser ouvido dizendo ao filho, que inicialmente pensou estar sendo atacado por uma baleia assassina, para ficar calmo enquanto o alcançava após o incidente.

Dell Simancas encontra seu filho ileso após encontro com baleia (Dell Simancas)

Embora a experiência tenha durado apenas alguns segundos, Adrián disse que ele, assim como Packàrd, estava ciente dos músculos da mandíbula da baleia e do terror diante da perspectiva de ser engolido.

As manchetes também se referiram a Simancas sendo "engolido" pela baleia, mas, na verdade, nenhuma jubarte seria capaz de engolir um humano porque, apesar da boca espaçosa, sua garganta se estende por menos de 40 cm e tem o tamanho de um punho onde começa a garganta estreita.

Nem a baleia tem dentes para quebrar a presa. O mesmo se aplica à maioria das outras baleias, incluindo gigantes como as azuis, e até mesmo as baleias dentadas não têm uma mordida afiada.

Com apenas cachalote que, com uma garganta de até 60 cm de largura, é capaz de ingerir lulas gigantes, poderia possivelmente consumir um humano, embora a perspectiva seja extremamente remota.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in Califórnia in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

