Mergulhador britânico nomeia o primeiro cavalo-pigmeu da África

Não é a primeira vez que o Dr. Richard Smith descobre uma nova espécie marinha – incluindo o primeiro cavalo-marinho pigmeu do continente africano – mas ele descreve o pigmeu tubocavalo que ele fotografou no popular destino de mergulho da Baía de Sodwana, na África do Sul, como “uma pequena maravilha”.

O pequeno peixe “lança novos holofotes sobre a rica, mas muitas vezes esquecida, minúscula biodiversidade marinha da África”, diz o mergulhador do Reino Unido que, com o biólogo marinho sul-africano Dr. Louw Claassens e outros cientistas do Grupo de Especialistas em Cavalos-marinhos, Peixes-cachimbo e Dragões-marinhos da IUCN (SPS SG), agora descreveu e nomeou a criatura rara.

O peixe-cachimbo recebeu o nome de Cylix nkosi, de Nkosi significando 'rei' ou 'chefe' na língua local Nguni. A estrutura óssea em forma de coroa acima dos olhos era sentida como dando a ele uma aparência régia.

O cavalo-pigmeu em seu habitat natural (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Ricardo Smith

O cavalo-pigmeu-de-Sodwana não cresce mais do que 5 cm e faz parte do Syngnathidae família que inclui cavalos-marinhos, peixes-cachimbo e dragões-marinhos, mas sua localização incomum e características distintivas o tornam um “cavalo-marinho em miniatura com um toque diferente”, diz o Dr. Smith. Seu parente mais próximo, Cílix tupareomanaia, é encontrado a mais de 12,000 km de distância, na Nova Zelândia.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Califórnia Academy of Sciences, and o estudo da equipe acaba de ser publicado em Ictiologia e Herpetologia.

Esqueletos escaneados por TC de fêmeas preservadas (A) e masculino (B) espécimes de Cylix nkosi e (C) seu parente mais próximo, um macho Cílix tupareomanaia da Nova Zelândia (SPS SG)

“Encontrar uma espécie como essa nos desafiou a olhar mais profundamente para a biodiversidade do Oceano Índico”, diz o Dr. Smith. “A sensação é de que esse é um território de fronteira emocionante para a comunidade da natureza macroscópica – certamente há muitas outras descobertas maravilhosas a serem feitas aqui.”

Foi em 2020 que os membros do SPS SG identificaram a África do Sul Hipocampo nalu, o primeiro cavalo-marinho pigmeu já encontrado em águas africanas. Mas ambas as espécies e todo o Syngnathidae grupo é considerado cada vez mais vulnerável às atividades humanas, especialmente aos efeitos das mudanças climáticas e da pesca de arrasto destrutiva.

Cylix nkosi com sua estrutura de cabeça 'real' (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

O Dr. Smith é um fotógrafo subaquático profissional, autor de O mundo abaixo: A vida e os tempos de criaturas marinhas desconhecidas e recifes de corais, e o cavalo-marinho pigmeu é o ponto focal do SPS SG.

Esta autoridade global, que inclui 43 especialistas internacionais que fornecem orientação científica e técnica aos governos e organismos de conservação, é gerida por Projeto Cavalo Marinho.

“Ao celebrarmos esta descoberta notável, ela serve como mais um lembrete para proteger o delicado equilíbrio dos nossos oceanos antes que essas espécies frágeis e até então desconhecidas desapareçam sem deixar vestígios”, diz o Dr. Smith.

