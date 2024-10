Monty Halls faz parceria com a HX para o projeto The Big Blue Bag

A HX (anteriormente conhecida como Hurtigruten Expeditions) anunciou uma nova e empolgante parceria com o renomado biólogo marinho, apresentador, colunista de mergulho e Show de Mergulho GO Monty Halls favorito chamado O Projeto Big Blue Bag.

O grande azul Bolsa O projeto (que ocorrerá em terra no Reino Unido) será apoiado por uma doação da HX Foundation – a instituição de caridade que apoia, defende e impulsiona mudanças ambientais e positivas na comunidade nos destinos para os quais a HX navega. A doação financiará o piloto desta iniciativa inovadora de ciência cidadã, que espera revolucionar o engajamento público na conservação marinha.

O grande azul Bolsa O projeto é projetado para capacitar indivíduos de todas as idades e de todas as esferas da vida para contribuir diretamente para a proteção de cursos de água e oceanos. Participantes/comunidades em terra receberão um 'Big Blue' especialmente projetado Bolsa' que contém protocolos fáceis de seguir, permitindo que eles coletem dados vitais sobre a saúde marinha, incluindo poluição por microplásticos, biodiversidade de espécies, temperatura da água e detritos costeiros. Os dados coletados serão carregados em um banco de dados global de acesso aberto, contribuindo para pesquisas vitais que informam os esforços de conservação ao redor do mundo.

Um dos grandes azuis Bolsa Projeto 'Big Blue' Sacos'

Esta parceria – anunciada na conferência inaugural da Expedition Cruise Network (ECN), onde Monty e o presidente da HX Foundation, Tudor Morgan, foram “palestrantes inspiradores” – alinha-se perfeitamente com a missão da HX de proteger a vida marinha e aumentar a conscientização sobre os desafios ambientais, o que também se alinha com a missão da HX Foundation. 'Para financiar e colaborar com projetos, pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo que ajudam a levar conhecimento, conscientização e ação aos nossos ecossistemas vulneráveis. O projeto demonstra uma abordagem liderada pela comunidade para a conservação e a saúde dos oceanos.

Monty Halls, fundador do The Big Blue Bolsa Projeto, expressou seu entusiasmo: “Estamos entusiasmados em unir forças com a HX e a HX Foundation. Ao fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários para proteger nossos mares, estamos criando um movimento global de administradores oceânicos. Esta parceria não apenas aumentará a conscientização, mas capacitará as comunidades costeiras locais no Reino Unido a assumir a propriedade de seus ambientes marinhos.

“Mal podemos esperar para começar e a doação da Fundação HX que se baseará no conceito inicial que iniciamos na Ilha de Man (A Ilha de Man é uma Biosfera da UNESCO – designada sob o Programa Homem e a Biosfera), onde o sacos estão sendo testados após uma doação inicial no início deste ano.”

Monty Halls está com Chloe Couchman, vice-presidente executiva de comunicações da HX e membro do conselho da HX Foundation, para lançar o piloto do projeto The Big Blue Bag na conferência ECN

O Projeto Big Blue Bag visa expandir-se para uma iniciativa nacional em todo o Reino Unido, com uma meta de longo prazo de alcance global, levando ciência cidadã para comunidades costeiras. O financiamento da Fundação HX apoiará o desenvolvimento do digital plataforma e produção de mais de 50 marcas compartilhadas da Big Blue Sacos, que será distribuído para mais de 50 comunidades diferentes em todo o Reino Unido.

As atividades do Projeto Big Blue Bag refletem um trabalho semelhante que a HX já realiza nos navios para os hóspedes, o que inclui seus centros de ciências de última geração, atividades práticas de ciência cidadã em todas as suas viagens e que os faz doar mais de 1,800 diárias de cabine gratuitas para cientistas convidados a cada ano.

O diretor administrativo da HX Foundation, Henrik A Lund, acrescentou: “Estamos incrivelmente animados em colaborar com Monty Halls no The Big Blue Bag Project. Esta iniciativa se alinha com nossa meta como fundação de envolver o público em esforços de conservação, ao mesmo tempo em que promove nosso compromisso de proteger a vida marinha. O projeto é uma ferramenta poderosa tanto para educação quanto para ação, inspirando indivíduos a causar um impacto significativo.”

Esta colaboração reforça a liderança da HX Foundation na preservação marinha e representa um passo ousado à frente nos esforços de conservação conduzidos pela comunidade. Com o apoio da HX Foundation e a expertise de Monty Halls, o The Big Blue Bag Project está pronto para se tornar um dos movimentos de ciência cidadã mais empolgantes do Reino Unido para 2025, entregando resultados tangíveis para a saúde e a biodiversidade dos oceanos.

Foto crédito: Expedition Cruise Network: Sarah Brown