Ocean Film Festival prepara turnê britânica

A turnê mundial anual do Ocean Film Festival está programada para visitar 30 locais britânicos de setembro a novembro.

Há sete curtas-metragens na programação, cada um apresentado por um apresentador. Cada exibição traz a chance de ganhar brindes relacionados ao oceano, diz o organizador.

A estrela do show para os mergulhadores este ano é a meia hora Mergulhando na escuridão por Jill Heinerth, amplamente considerada uma das maiores mergulhadoras de cavernas do mundo.

Jill Heinerth em Mergulhando na Escuridão

Refletindo expedições desde o levantamento das cavernas mais longas do mundo no México até a descoberta de cavernas de icebergs gigantes na Antártida, o documentário inclui entrevistas francas e flashbacks para ilustrar que a jornada de Heinerth tem tanto a ver com exploração interior quanto com ultrapassar barreiras físicas.

Marianne Aventurier em Aquaballet

Um curta-metragem dedicado ao mergulho livre, o de 5 minutos Aquaballet, apresenta uma performance subaquática de Marianne Aventurier filmada na Polinésia Francesa.

Orcas no Ártico

Orcas no Ártico (9min) acompanha uma equipe de pesquisadores acompanhando o maior encontro de orcas do mundo, enquanto Almas (11min) compartilha as histórias de seis indivíduos – exploradores, cientistas e fotógrafos subaquáticos.

Mergulhador em Souls

Há bastante coisa sobre surfe em suas diversas formas: Deixe-me viver (17min) apresenta o surfista de ondas grandes Tom Lowe da Cornualha, enquanto Astronauta no oceano (11min) analisa o bodyboarder Shane Ackerman, que quer provar que sua busca é não o irmão nada legal do surfe.

Nós, os surfistas (37min) se passa nas cidades costeiras da Libéria e oferece a prova de que “às vezes, a ajuda humanitária mais poderosa não se trata apenas de sobrevivência, mas de criar momentos de alegria pura e transformadora”.

Nós, os surfistas (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

“O Ocean Film Festival é mais do que um simples evento cinematográfico; é uma celebração do coração azul do nosso planeta”, afirma a diretora da excursão, Nell Teasdale. “O festival visa inspirar uma conexão mais profunda com o mar, oferecendo um mergulho profundo no coração dos nossos oceanos e na vida daqueles que os prezam.”

“Seja você um entusiasta experiente do oceano, um surfista de fim de semana ou alguém que se maravilha com os mistérios das profundezas, este festival promete uma jornada cinematográfica inesquecível.”

O Ocean Film Festival teve origem na Austrália e este é o 12º ano em que realiza uma digressão pela Grã-Bretanha. Começa em Edimburgo a 6 de setembro e termina a 22 de novembro em Norwich. Para ver todas as 30 datas e reservar bilhetes, visite o site Festival de Cinema do Oceano site.

