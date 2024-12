Festival dos Amantes do Oceano 2025

Uma celebração em toda a cidade da conservação e cultura dos oceanos

O maior evento cultural e científico da Austrália dedicado ao oceano, o Festival dos Amantes do Oceano, está de volta para seu quinto ano com um impacto ainda maior! Expandindo-se além de suas raízes icônicas de Bondi, o festival de 2025 abrangerá vários locais em Sydney ao longo de março, apresentando uma programação diversificada de eventos inspirados no oceano com o objetivo de celebrar, educar e inspirar ações para um oceano mais saudável.

O festival transformará Sydney em um vibrante centro de ideias, arte, música e ação. Quer seja um ioga do nascer do sol sessão em Bondi Beach seguido por “ciência em seus nadadores” conversas, a Desfile de Trashion e eco mercados or passeios de balsa através do porto de Sydney destacando os esforços de restauração marinha – há algo para todos!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Fotografia de Daniel Kukec

As famílias podem desfrutar de experiências práticas oficinas e eco-mercados, os foliões podem dançar na praia ao som de bandas, enquanto os entusiastas do oceano mergulham mais fundo com painéis de especialistas sobre temas como frutos do mar sustentável, Conhecimento marinho indígena e alternativas para redes de tubarão.

Mercado de Peixes de Sydney sediará eventos especiais, incluindo aulas de culinária com o premiado chef Luke Bourke e passeios exclusivos pelos bastidores. Carregador de carvão em North Sydney também vai oferecer atividades oceânicas para crianças, garantindo que a cidade adote a conservação dos oceanos.

Para aqueles que gostam de aventura, as oportunidades incluem participar de Tubarão-enfermeiro cinzento de Valerie Taylor Censo, aulas de mergulho livre e exclusivas Documentários sobre o oceano IMAX. O público pode conhecer cientistas oceânicos ou se tornar um cientista cidadão e participar de um Bioblitz marinho evento científico comunitário em sua área.

Fundador do festival Anita Kolni expressou sua empolgação: “A paixão da nossa comunidade amante do oceano tem sido avassaladora, nos incentivando a expandir por Sydney e inspirar esperança e ação reais para um porto e oceano prósperos. Recebemos apoio generoso do governo e conselhos locais por meio de organizações e indivíduos e estamos mais do que entusiasmados em revelar este programa e convidar todos a mergulhar em nossos eventos em março. Juntos, podemos transformar ondas de ação em ondas de mudança duradoura.”

O festival de 2024 viu um notável 70% dos participantes deixe o sentimento mais otimista, tendo aprendido maneiras práticas de proteger o oceano.

“Ao nos espalharmos por Sydney, podemos amplificar essa paixão para ter um impacto realmente incrível na saúde do nosso amado oceano. Isso não apenas fortalece nossa missão, mas ajuda a solidificar Sydney como a maior cidade oceânica do mundo”, disse Kolni.

Confira as datas dos eventos ao longo de março com os principais fins de semana de festivais gratuitos em 15 e 16 de março em Darling Harbour e 22 e 23 de março em Bondi Beach. Mais informações: https://www.oceanloversfestival.com

Destaques:

Visite o site do produto para mais detalhes e a programação completa do Festival conforme for revelada.

Sobre Festival dos Amantes do Oceano

O Ocean Lovers Festival nasceu em Bondi em 2019 e é realizado anualmente desde 2022. O festival é um lugar para "Mudança Marítima" em uma mostra multicanal de entretenimento para destacar a proteção do oceano e soluções inovadoras, bem como celebrar o oceano por meio de ideias, arte, música, cinema, ciência e ações.

Sobre a IMC Pacific Foundation

A IMC Trading é uma empresa líder global de trading com tecnologia em seu coração. A IMC acredita que as empresas e aqueles que trabalham para elas devem contribuir para uma sociedade melhor. Portanto, eles doam tempo, talento e dinheiro para enriquecer as vidas das pessoas nas comunidades onde vivem e trabalham, com foco particular na educação. Por meio da Pacific Foundation, eles doam para causar impacto, apoiando instituições de caridade e organizações que compartilham o compromisso de ajudar os jovens a desenvolverem seu potencial máximo.