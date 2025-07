Olivier Leger apresenta novas obras de arte – Embaixador

A nova obra de arte do artista da vida selvagem oceânica Olivier Leger é inspirada em um dos nossos heróis subaquáticos.

Conhecido por seu trabalho extremamente detalhado, as pinturas de Oli contam histórias do nosso planeta azul – desde suas maravilhas até as ameaças que enfrenta e o trabalho que está sendo feito para protegê-lo.

Em seu último artigo, Ambassador, Oli nos convida a mergulhar em um dos habitats silenciosamente importantes e frequentemente esquecidos do Reino Unido: os prados de ervas marinhas.

Esses habitats costeiros são vitais para grande parte da nossa vida marinha – incluindo uma das nossas criaturas mais carismáticas, o cavalo-marinho, que depende das ervas marinhas para se abrigar, caçar e se reproduzir. Para alguns mergulhadores, esses prados suavemente ondulantes são uma visão familiar, mas mais de 90% das ervas marinhas do Reino Unido desapareceram.

Em toda a nossa costa, esforços estão em andamento para conservar o que resta. Para saber mais, Oli se juntou a nós Projeto Seagrass e North Wales Wildlife Trust – mergulho com snorkel em Porthdinllaen, visita a um viveiro, plantio de sementes e conversas com cientistas, conservacionistas e voluntários da comunidade sobre o que as ervas marinhas significam para eles e por que elas são importantes para todos nós.

Este cavalo-marinho leva para casa suas ervas marinhas, cheias de tesouros escondidos, incluindo alguns de seus moradores mais emblemáticos e importantes — de caranguejos-aranha a sépias, de tubarões-gato a bacalhaus.

Ela é uma embaixadora. Ela entende o quanto depende dos prados de ervas marinhas e como vale a pena proteger o futuro deles.

O embaixador está disponível como impressão do Olivier site do produto. Oli também estará no GO Diving Show em março de 2026.

Escaneie o código QR para explorar os detalhes da pintura.