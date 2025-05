Mais de 100 médicos mergulhadores se reúnem em Bali para a conferência de saúde do mergulhador SPUMS

Candidasa, Bali, Indonésia: Esta semana, a 53ª Reunião Científica Anual da Sociedade de Medicina Subaquática do Pacífico Sul (SPUMS) ocorreu em Candidasa, na costa leste de Bali. A conferência, realizada no Ramayana Candidasa, atraiu 150 delegados e convidados, com aproximadamente 80 delegados mergulhando todas as manhãs antes das sessões científicas da tarde.

Anualmente, na conferência científica SPUMS, palestrantes abordam questões importantes de saúde e segurança para praticantes de snorkel e mergulho, além de novos tratamentos emergentes para doenças relacionadas ao mergulho. O programa operacional e científico deste ano, "Oxigênio – Pouco, Muito ou na medida certa", foi apresentado pelo Dr. Xavier Vrijdag e pela Dra. Hanna van Waart. De acordo com os organizadores:

O foco da conferência deste ano é o oxigênio no mergulho e na medicina hiperbárica. Discutiremos os benefícios e riscos do oxigênio em casos de falta (hipóxia), excesso (toxicidade do oxigênio) ou na quantidade certa (durante o mergulho ou para tratamento de mergulhadores e doenças).

A comunidade médica de mergulho de Bali também está representada na conferência, com o praticante local de medicina de mergulho Andrea Wiljaya fazendo uma apresentação aos delegados sobre a Unidade Hiperbárica do Leste de Bali.

Os palestrantes principais da conferência são o Dr. Bruce Derrick e o Dr. Pieter-Jan Ooij.

O Dr. Derrick é atualmente Professor Assistente de Medicina de Emergência e Professor Assistente de Anestesiologia no Centro de Medicina Hiperbárica e Fisiologia Ambiental da Universidade Duke. Sua pesquisa se concentra no uso da cetose nutricional para a mitigação da toxicidade do oxigênio no sistema nervoso central.

Pieter-Jan van Ooij é um médico especialista em mergulho com mais de 30 anos de experiência, principalmente na Marinha Real Holandesa. Atualmente, ele atua como Chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Educação do Centro Médico de Mergulho da Marinha. Sua pesquisa aprimorou o conhecimento em áreas como função pulmonar em mergulhadores, toxicidade de oxigênio e procedimentos de descompressão.

Esta não é a estreia do SPUMS em Bali. Poucos lugares no Pacífico Sul têm instalações para conferências grandes o suficiente para este número de delegados, além de um centro de mergulho com capacidade para 80 mergulhadores. e mergulho espetacular todos os dias, partindo de um único local para uma variedade de locais de mergulho diversos.

Bali já foi escolhida como sede de conferências diversas vezes por reunir esses três ingredientes, além de paisagens deslumbrantes, uma cultura vibrante e fascinante, comida deliciosa e a simpatia e a hospitalidade dos próprios balineses. Para os muitos delegados e convidados australianos e internacionais, o acesso também é muito fácil e os preços são acessíveis.

Todos esses fatores contribuíram para o grande número de participantes deste ano e para um aumento geral no número de associados da SPUMS – a sociedade agora conta com mais de 430 membros.

A gigantesca tarefa de levar mais de 80 pessoas para mergulhar todos os dias, durante cinco dias, em cinco dos principais locais de mergulho de Bali: Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida e Padang Bai, está sendo gerenciada pela Bali Dive Academy.

As acomodações, instalações para conferências, alimentação e operações de mergulho foram organizadas pela agência de viagens especialista em mergulho, Diveplanit Travel.

Simon Mallender, da Diveplanit, disse: "Foi ótimo poder proporcionar uma experiência de mergulho em Bali para este grande grupo de médicos mergulhadores influentes. Gerenciar um evento deste porte traz desafios para uma pequena empresa como a nossa, mas tenho orgulho de dizer que a equipe superou este desafio, trazendo inovação que também aprimora nossas operações comerciais diárias."

Deborah Dickson-Smith acrescenta: “É maravilhoso estar de volta a Bali e ver este projeto, que levou um ano para ser concluído, se concretizar. Um enorme agradecimento também à equipe e à gerência do Ramayana e da Academia de Mergulho de Bali. Não teríamos conseguido sem a atenção aos detalhes e o apoio constante deles. Só espero poder dar uma escapadinha para alguns mergulhos!”

Os delegados foram presenteados com uma lembrança do evento: sarongues com um design de tema marinho, produzidos pela artista balinesa Simone Tomazela, da Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Sobre a South Pacific Underwater Medicine Society:

A Sociedade de Medicina Subaquática do Pacífico Sul (SPUMS) surgiu de discussões informais entre dois médicos da Escola de Medicina Subaquática da Marinha Real Australiana. Eles decidiram criar uma sociedade médica com foco em questões relevantes para mergulhadores recreativos. Optaram por chamá-la de Sociedade de Medicina Subaquática do Pacífico Sul. A SPUMS foi fundada na sala de oficiais do HMAS Penguin, em Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália, na segunda-feira, 03 de março de 1971, e conta com mais de 430 membros.

Os propósitos da Sociedade não mudaram desde a sua criação. Estes são:

promover e facilitar o estudo de todos os aspectos da medicina subaquática e hiperbárica.

para fornecer informações sobre medicina subaquática e hiperbárica.

promover a comunicação entre os membros e publicar uma revista.

convocar anualmente os membros para uma conferência científica e realizar reuniões e outras atividades para informar e desenvolver o companheirismo e a amizade entre os membros.

Sobre Diveplanit Viagens:

Diveplanit Viagens é uma agência de viagens e atacadista especializada em mergulho. Seus fundadores, Deborah Dickson-Smith e Simon Mallender, são mergulhadores e defensores apaixonados do oceano, cuja principal missão na vida é encorajar mais pessoas a verem em primeira mão o quão incrível o mundo subaquático realmente é e, com sorte, se importarem mais em cuidar dele.

Especializada em férias de mergulho personalizadas, a equipe da Diveplanit Travel se orgulha de encontrar a melhor combinação de viagem para cada cliente, cuidando de tudo ao longo do caminho, desde passagens aéreas e acomodações até equipamentos de mergulho e traslados.