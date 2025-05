Paul Toomer deixa a Dive RAID International

O renomado instrutor técnico, treinador e explorador Paul Toomer anunciou que está se separando da Dive RAID International, a agência de treinamento de mergulho na qual ele foi fundamental para torná-la o que é hoje.

Em um comunicado, Paul afirmou: “É com pesar que informo que não estou mais envolvido com a Dive RAID International (sede da RAID). Esta decisão não foi tomada de ânimo leve e reflete um entendimento mútuo entre mim e a RAID. Valorizei muito contribuir para o crescimento e as conquistas da RAID ao longo dos anos. No entanto, agora temos visões diferentes para o futuro, e é hora de eu trilhar um novo caminho.”

No momento, não estou mais em condições de responder a perguntas de membros, escritórios regionais ou representantes do RAID. Por favor, enviem suas perguntas ao escritório local do RAID ou diretamente à Dive RAID International. As informações de contato estão disponíveis no site oficial.

"Mesmo não estando mais envolvido com a sede do RAID, não perdi minha paixão por trabalhar neste setor incrível e continuarei ensinando e mergulhando. Meus rebreathers provavelmente estarão mais em ação agora do que nunca."

“É claro que desejo tudo de bom aos caras do RAID daqui para frente.”

Paul é um membro importante da comunidade de mergulho há décadas e ocupou cargos de prestígio em gigantes do setor como PADI e SSI. Seu conjunto de habilidades únicas certamente será redirecionado em um futuro próximo.