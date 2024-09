Avistamento de mola mola no Mar Vermelho vira notícia local

Damian Groves de Aventuras de mergulho embarcou recentemente numa viagem inesquecível a bordo do Elite Imperador, seguindo o itinerário dos Cinco Famosos no Mar Vermelho, e ficou surpreso não com um, mas dois avistamentos de mola mola, ou peixe-lua – um visitante raro nas águas egípcias.

A viagem começou com um golpe de sorte incrível – um grupo brincalhão de golfinhos se juntou ao grupo não uma, mas duas vezes durante o primeiro e o segundo mergulhos. Essas interações próximas deixaram os hóspedes encantados e prepararam o cenário para uma semana extraordinária.

Em seguida, a equipe explorou os vibrantes recifes de Ras Mohammed e os lendários naufrágios do Thistlegorm e a Giannis D., mas a verdadeira emoção aconteceu nas Ilhas Brother. Em seu primeiro mergulho no planalto sul, eles encontraram os habituais tubarões-de-pontas-brancas oceânicos curiosos. No entanto, quando se aproximaram de uma estação de limpeza de tubarões-cinzentos-de-recife, Damian avistou algo enorme se aproximando. No início, ele se esforçou para distinguir a forma, mas logo percebeu que não era um, mas dois peixes-lua gigantes, ou mola mola. Essas criaturas raras e majestosas se aproximaram, proporcionando um encontro incrível para todo o grupo.

Assista Damian's vídeo captura dos dois mola mola

A aventura aumentou na Ilha Big Brother, onde um curioso tubarão-de-pontas-brancas circulou logo abaixo da superfície enquanto os mergulhadores se preparavam para mergulhar nas profundezas. A presença graciosa, mas imponente, do tubarão proporcionou uma entrada emocionante enquanto a equipe deslizava para dentro da água. Descendo em direção aos destroços do Numídia, eles foram recebidos com visibilidade imaculada, permitindo uma exploração detalhada dos restos assustadoramente belos do navio.

Assim que o grupo estava terminando o mergulho, Damian avistou uma forma familiar emergindo do azul profundo. Para seu espanto, eram os mesmos dois peixes-lua de antes, agora pairando em uma estação de limpeza. Esses gigantes oceânicos, com seus corpos peculiares em forma de disco e enormes barbatanas abrangendo quase três metros, deslizavam sem esforço pela água. Cada um pesava cerca de 500 kg, seu tamanho e proximidade ofuscavam tudo ao redor. O grupo assistiu com admiração enquanto os peixes-limpadores cuidavam dos peixes-lua, criando um espetáculo subaquático hipnotizante e raro que deixou todos fascinados. Tendo encontrado peixes-lua antes, essa experiência foi incomparável – ele nunca tinha visto espécimes tão colossais, especialmente nas águas claras do Mar Vermelho.

A jornada chegou a um final de tirar o fôlego em Las Toronbi, onde o grupo foi presenteado com um encontro raro e inesquecível – um nado sereno de dez minutos com um gracioso dugongo. Deslizando pelas águas cristalinas, o dugongo se movia sem esforço, sua forma grande e gentil cortando o mar calmo. Enquanto os mergulhadores nadavam ao lado, eles se maravilhavam com seus movimentos lentos e deliberados e a sensação de tranquilidade que ele exalava. A suave luz do sol filtrando através da água iluminava a pele lisa do dugongo, aumentando a beleza quase sobrenatural do momento. Este encontro íntimo foi a maneira perfeita de encerrar uma semana extraordinária de mergulho no Mar Vermelho, deixando cada mergulhador com memórias de magia sob as ondas.

O avistamento de mola mola foi um evento tão raro que chegou até a ser notícia em Hurghada!