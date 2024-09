Escultura para o rio Kent – ​​Granada mergulhador-sorteio em breve

O escultor, mergulhador e fotógrafo Jason deCaires Taylor criou instalações subaquáticas espetaculares em todo o mundo para serem apreciadas por mergulhadores e praticantes de snorkel, mas seu trabalho mais recente Aluvião foi submerso em águas muito rasas perto de casa – em Kent.

Feito de vidro reciclado, LEDs e aço inoxidável marinho, o trabalho incorpora sensores de monitoramento ambiental e é iluminado por dentro à noite. Foi instalado no River Stour, perto da Westgate Bridge de Canterbury, em 12 de setembro.

Inspirado na famosa pintura pré-rafaelita de Millais Ophelia, a representação do personagem da peça de Shakespeare Aldeia acreditava-se que ele próprio foi inspirado por um afogamento de Stour no século XVI.

Ofélia por John Millais

A escultura substitui várias antigas Aluvião estátuas do Stour. Taylor concordou em ajudar a Canterbury Commemoration Society a repará-las, mas depois de descobrir que a dragagem as havia destruído além do reparo, ele concordou em substituí-las por algo mais contemporâneo de sua autoria.

Escultura de aluvião (Jason deCaires Taylor)

Aluvião refere-se aos depósitos aluviais de areia deixados pelo nível flutuante da água do Stour. “À medida que o rio incha e recua com as estações, e à medida que a luz muda, a escultura se transforma, primeiro através do jogo de sombras e luz, depois gradualmente à medida que juncos e algas se formam sobre e ao redor dela”, diz Taylor.

Ao longo dos anos, Taylor criou outras obras no Reino Unido, tanto acima quanto abaixo da superfície, incluindo A maré alta, Plasticida, Solidão Invertida e os votos de Trilha de esculturas do Chelsea Barracks

Um mundo à deriva

Barcos esperando para serem afundados: Um mundo à deriva (Jason de Caires Taylor)

Uma instalação mais típica de Taylor para mergulhadores e praticantes de snorkel está pronta para afundar em Carriacou, a pequena ilha que faz parte de Granada. O trabalho foi concluído, mas seu posicionamento sob a água foi adiado em julho por causa dos danos de mudança de prioridade causados ​​naquela parte do Caribe pelo devastador furacão Beryl de categoria cinco.

Acontece que o trabalho Um mundo à deriva pretendia destacar a vulnerabilidade das ilhas aos efeitos das alterações climáticas. Consiste numa flotilha monumental de 30 navios de duas toneladas origamibarcos em forma de barco navegados por crianças locais que serviram de modelos para Taylor – e todas elas ficaram desabrigadas pela tempestade catastrófica.

A instalação está agora planeada para prosseguir em breve, na esperança de que encorajar visitantes, especialmente mergulhadores, a retornar a Carriacou, ajudando a impulsionar sua recuperação econômica e a criar um novo santuário para a vida marinha.

