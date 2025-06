Seafari Diving lançará o luxuoso Blue Marlin, um liveaboard nas Bahamas

A Seafari Diving, que opera embarcações de mergulho de alto padrão no Egito e nas Maldivas, anunciou que lançará um luxuoso liveaboard de última geração, o Blue Marlin, no ano que vem, que redefinirá a experiência de mergulho nas Bahamas.

Construído especialmente para mergulhadores, da quilha para cima, esta magnífica embarcação com casco de aço oferecerá a melhor combinação de conforto, segurança e aventuras de mergulho de nível internacional.

Com 42 metros de comprimento e oito metros de largura, o Blue Marlin foi meticulosamente projetado para proporcionar uma experiência de mergulho incomparável. Com quatro conveses espaçosos e 14 cabines elegantemente decoradas, a embarcação acomoda até 26 hóspedes com extremo conforto. As opções de acomodação incluem duas cabines individuais, duas cabines king-size e dez cabines duplas, todas com banheiro privativo, vista para o mar e ar-condicionado com controle individual.

Cabine dupla luxuosamente decorada no Blue Marlin

Wi-Fi com acesso à internet de alta velocidade estará disponível em todo o navio, bem como um sistema de intranet e entretenimento a bordo.

O Blue Marlin operará itinerários de cinco, sete, dez e 14 noites, navegando pelos pontos de mergulho mais espetaculares das Bahamas, com foco especial em mergulhos com tubarões de classe mundial. Os hóspedes terão a oportunidade de mergulhar ao lado de tubarões-martelo, tubarões-tigre e tubarões-de-pontas-brancas, explorando recifes de corais vibrantes, declives acentuados, buracos azuis místicos, naufrágios históricos e muito mais nos prósperos ecossistemas marinhos das Bahamas.

O Blue Marlin terá um amplo deck de mergulho

Projetado com a segurança e a conveniência dos mergulhadores em mente, o Blue Marlin possui um espaçoso deck de mergulho, com amplo espaço para armazenamento e preparação de equipamentos. As instalações a bordo incluem uma sala de jantar exclusiva com vista panorâmica para o mar e um lounge com vistas deslumbrantes do mar aberto, proporcionando os espaços perfeitos para relaxar entre os mergulhos.

Além disso, o navio dispõe de um deck com espreguiçadeiras e um bar ao ar livre com assentos confortáveis, criando uma atmosfera convidativa para os hóspedes relaxarem após um dia de mergulho.

Deck ensolarado no Blue Marlin

A embarcação está equipada com sistemas de segurança e navegação de última geração e é classificada como um iate de passageiros, garantindo a conformidade com os mais altos padrões internacionais de segurança.

Mergulhe no excepcional

Para aprimorar a experiência de mergulho, o Blue Marlin contará com o apoio de dois barcos RIB, oferecerá nitrox e cursos de mergulho. A embarcação é adequada para mergulho com rebreather e mergulho técnico e, por meio de uma parceria com a KISS Rebreathers US e a Dive Talk, oferecerá instruções e aluguel do novo sistema de rebreather DiveTalk GO!. Além disso, os hóspedes terão acesso a equipamentos de alta qualidade para aluguel da Bare Sports e da Atomic Aquatics.

O Blue Marlin também foi construído com foco na sustentabilidade. A embarcação será equipada com uma estação de tratamento de esgoto e dispositivos de redução de emissões para garantir o mínimo impacto ambiental, em linha com o compromisso da Seafari Diving com operações ecoconscientes.

O convidativo lounge no Blue Marlin

“Construímos o Blue Marlin para ser a experiência definitiva de viver a bordo para mergulhadores que buscam conforto, aventura e mergulho de classe mundial”, disse Jean Henon, fundador da Seafari. “Com suas comodidades luxuosas, tripulação especializada e itinerários cuidadosamente selecionados, estamos ansiosos para receber hóspedes a bordo para aventuras inesquecíveis nas Bahamas.”

O Blue Marlin já está aberto para reservas, com partidas a partir de outubro de 2026. Os preços dos cruzeiros começam em US$ 2,350. Para mais informações e para reservar sua aventura de mergulho, clique em aqui.