Shaff se prepara para mergulhar das Maldivas de norte a sul

Mergulho instrutor Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

O evento de mergulho Across Maldives 2025 está sendo organizado pela Ocean 6/50, uma instituição de caridade cofundada por Naeem. Partindo do ponto mais ao norte, Haa Alif Thuraakunu, a expedição baseada em liveaboard seguirá para o sul para chegar ao Atol de Addu em 26 dias planejados.

A rota ao sul de Haa Alif Thuraakunu até o Atol de Addu

Com pelo menos dois mergulhos diários de 1 a 2 horas a serem realizados em locais importantes em cada atol ao longo do caminho, e usando DPVs para propulsão rápida, Naeem espera que seus mais de 50 mergulhos envolvam distâncias típicas de 8 a 10 km, cobrindo assim uma quantidade considerável de terreno no total.

A intenção, ele diz, é coletar dados científicos oceânicos utilizáveis ​​sobre os mergulhos, para serem analisados ​​e disseminados em colaboração com parceiros internacionais e locais.

Oceano 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including treinamento programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

A equipe fará paradas em ilhas ao longo do caminho para sessões informativas, cujo objetivo é “inspirar os maldivos e promover uma conexão mais profunda com nosso ecossistema natural, motivando os jovens a protegê-lo e preservá-lo para as gerações futuras”.

Shaff Naeem

Naeem, a former military diving instrutor who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on fotografia subaquática.

Ele estabeleceu um recorde asiático para o mergulho mais longo com um Submersão transmitida ao vivo por 50 horas em 2022 para marcar o meio século das Maldivas na indústria do mergulho.

Para a nova expedição, ele montou uma equipe de 26 mergulhadores de suporte técnico com uma série de funções adicionais, desde suporte médico até trabalho de câmera, incluindo nomes conhecidos como Ben Reymenants, Michael Menduno e Saeed Rashid.

A equipe de mergulho irá visitar os melhores locais nos atóis das Maldivas

A viagem será feita no Imperador Virgem liveaboard, com equipamento de mergulho incluindo o rebreather lateral Divesoft CCR Liberty, Seacraft Ghost 2000 DPV e XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Saiba mais sobre Através das Maldivas 2025 no local da expedição.

