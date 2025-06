Shearwater e Avelo revelam Jetpack no Scuba Show

O inovador sistema de mergulho Avelo Labs já tem ligações com a Shearwater após a computador A marca lançou um modo Avelo em suas unidades, mas em um evento no Scuba Show em Long Beach, Califórnia, no último fim de semana, as duas empresas inovadoras revelaram o Jetpack para um grupo seleto de representantes da indústria.

Famoso por sua robustez e riqueza de recursos computadores de mergulhoA Shearwater agora está se expandindo para o desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mergulho especializados, sendo o Shearwater Jetpack para Avelo o primeiro da fila.

O novo Shearwater Jetpack foi desenvolvido especificamente para maximizar o conforto e liberar todo o potencial do Sistema Avelo. Ele conta com monitoramento de pressão de gás a bordo e integração perfeita com o Shearwater. computadores de mergulho usando o Modo Avelo, permitindo rastreamento preciso de gás, previsão de flutuabilidade e análise de desempenho em tempo real.

Esta apresentação segue o anúncio de uma parceria estratégica de P&D entre a Shearwater e a Avelo Labs no final de 2024, unindo a expertise técnica e a excelência em produtos da Shearwater com a inovação pioneira da Avelo. O Sistema Avelo desafia décadas de convenções em design de equipamentos de mergulho, substituindo configurações pesadas e complexas por um sistema simplificado e intuitivo, construído em torno de duas inovações principais: o Hydrotank e o Jetpack.

O inovador Sistema Avelo

“A Shearwater foi fundada com um foco intenso em fornecer soluções poderosas, simples e confiáveis ​​para mergulhadores técnicos”, disse Jason Leggatt, CEO da Shearwater Research. “Nosso objetivo é realmente expandir a comunidade de mergulho técnico a longo prazo e, para isso, a indústria precisa oferecer melhores experiências de mergulho para que os mergulhadores tenham maior probabilidade de se comprometer com sua jornada de mergulho.”

A Shearwater deu seu primeiro passo no mergulho recreativo com as linhas Peregrine e Tern, mas não houve nenhuma inovação transformadora na categoria – até agora. Nossa colaboração com a Avelo não representa um afastamento das nossas raízes; é cumulativa. Estamos emprestando a capacidade técnica e o compromisso da Shearwater com a excelência dos produtos para ajudar a construir uma experiência de mergulho simplesmente melhor – construída melhor desde o início.

O Shearwater Jetpack para mergulho Avelo oferece às lojas de mergulho e instrutores uma nova maneira atraente de envolver mergulhadores, proporcionando uma experiência diferenciada e rica em dados que incentiva a progressão e a retenção.

“Como alguém que cresceu no lado instrucional do mergulho, vi em primeira mão as frustrações que muitos mergulhadores enfrentam”, disse Aviad Cahana, CEO da Avelo Labs. “Sempre tive uma mentalidade inata de desafiar o status quo. Eu sempre me perguntava: por que o equipamento de mergulho é tão pesado? Por que não podemos melhorar a experiência? Essas perguntas impulsionaram a invenção do Sistema Avelo. Nossa parceria com a Shearwater é o próximo passo para concretizar essa visão.”

Unidades de demonstração conceituais do Shearwater Jetpack foram apresentadas em sua estreia global no Scuba Show, e a configuração final e o conjunto completo de recursos serão anunciados com planos comerciais na DEMA 2025 em Orlando, Flórida.