Soft Magic Descending acerta em cheio com os jurados mergulhadores

at

at 9h

A instrutora de mergulho e artista profissional britânica Laura Parker não tinha conhecimento da competição Voice of the Ocean da Asia Dive Expo (ADEX) até que leu sobre ela em um Divernet guia para exposições internacionais de mergulho no início deste ano.

Ela está feliz por ter seguido o exemplo, no entanto, porque sua pintura Magia suave descendente acaba de ser eleita vencedora da prestigiosa categoria Arte do concurso. “Entrei por impulso, na esperança de ser finalista, mas fiquei surpresa e emocionada ao saber que uma das minhas duas inscrições foi a vencedora da categoria”, disse Parker. Divernet.

A pintura, um exemplo recente do que ela chama de "reflexos aquáticos", impressionou claramente um ilustre painel no evento de mergulho de Cingapura, quando seus membros selecionaram os vencedores ao vivo no palco principal da exposição em 6 de abril.

O ADEX é o maior e mais antigo evento de mergulho da Ásia e a competição Voice of the Ocean aborda a natureza na fotografia e videografia, bem como na arte.

O júri composto por 10 profissionais responsáveis ​​por imagens subaquáticas era notavelmente repleto de estrelas, incluindo David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich e William Tan.

Obra vencedora no ADEX 2025: Soft Magic Descending

Laura Parker, uma pintora autodidata radicada em Richmond, Surrey, inscreveu duas pinturas e ambas chegaram à lista final, mas Magia suave descendente foi descrito pelo júri como “uma obra verdadeiramente impressionante”, com vários jurados expressando o desejo de pendurá-la nas paredes de suas casas.

luz quente

A pintura de 46 x 46 cm é feita em acrílico e lápis sobre um painel de madeira. Muitas das obras anteriores de Parker foram diretamente baseadas em suas experiências subaquáticas, com imagens tipicamente refletindo a vida marinha e naufrágios enferrujados, mas Magia suave descendente é uma vista do topo inspirada em caminhadas ao longo de riachos sinuosos.

"Magia suave descendente "É uma exploração de cores e padrões, que se perseguem e se entrelaçam enquanto uma luz quente se lança sobre as profundezas escuras e aquáticas", escreveu Parker na descrição de sua inscrição no concurso. "Eu aprecio as infinitas possibilidades de mudança de formas e formatos criados por esses movimentos ondulantes e respondo intuitivamente movendo a tinta com gestos expressivos e ousados.

Usando uma desempenadeira de gesso, em vez de um pincel, não consigo controlar totalmente como a tinta se move e se mistura. Experimentar e correr riscos é o que me emociona, pois posso descobrir imagens surpreendentes e inesperadas enquanto crio múltiplas camadas de tinta para evocar a luz dançando na água, projetando sombras, criando formas e atmosferas.

A outra inscrição de Laura Parker, Wrecked, baseada em suas experiências de mergulho, também chegou à final

“Para mim, fazer arte é emocionante, assustador, frustrante, viciante, gratificante e uma parte absolutamente indispensável da minha vida”, acrescenta Parker. trabalho apareceu pela primeira vez on Divernet em 2021, quando a obra de arte inspirada no Caribe Profundo foi escolhido para ser projetado em três andares de uma loja de roupas na Oxford Street, em Londres.

Ela pintou isso “como um antídoto à desolação do confinamento, enquanto me lembrava de momentos serenos vividos sob as ondas”.

Parker se qualificou como mergulhadora nas Ilhas Virgens Britânicas em 2006, aos 54 anos, e retornou ao Reino Unido para se tornar instrutora no ano seguinte. Muitas de suas pinturas subaquáticas foram baseadas em suas experiências de mergulho e fotografia regulares em Granada.

Descubra mais sobre a artista em seu site, e mais sobre ADEX Voz do Oceano Aqui.

Também na Divernet: Mergulhador ilumina Londres em azul, Pai da arte subaquática: Andre Laban, Fotógrafo subaquático que não se molha, O mergulhador que gosta de deixar a sua marca